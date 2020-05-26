懷舊電子雞又來了！7-11「鬼滅塔麻可吉」ibon限量預購6/3搶先開跑

1990年代風靡大街小巷的電子雞又回來了！日本萬代「塔麻可吉」（たまごっち）再度推出新品，結合高人氣動漫《鬼滅之刃》的「鬼滅塔麻可吉」預計今年10月上旬在日本正式發售，7-ELEVEN搶先在6月3日上午11點起於 ibon展開限量預購活動，共有「炭治郎」、「襧豆子」兩款，預計取貨日為11月30日起，想要重溫懷舊電子雞樂趣的粉絲可得把握機會手刀收藏。

俗稱電子雞的「塔麻可吉」（たまごっち）可在小小蛋型的機器中飼養各種電子寵物，基本互動包括餵養、打掃、玩遊戲等，如果照顧得宜寵物就會長大、進化。最新版的「鬼滅塔麻可吉」重現了電子雞的3個按鈕設計，根據玩家的玩法，可以培育出炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助等鬼殺隊隊員，甚至還能從普通的癸級隊員育成鬼殺隊九柱；除了在暗中支援各派呼吸傳人的角色將會登場之外，與鬼殺隊展開生死決鬥的「鬼」們也會露臉。

「鬼滅塔麻可吉」的小設定包括啾太郎、主公大人、響凱＆累等角色的出現，更重現了原作中炭治郎等人接受呼吸訓練的設定，透過劈開石頭、吹破葫蘆、跟香奈乎比速度等訓練增加實力，要是沒好好訓練可是會受傷的，還必須送隱部隊治療。

7-ELEVEN自6月3日上午11點起於 ibon展開「鬼滅塔麻可吉」獨家預購活動（離島門市未開放），包括「炭治郎」、「襧豆子」兩款機型，每款售價皆為899元，數量有限售完為止，預計取貨日為11月30日起，取貨時間以實際通知為主。