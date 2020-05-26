懷舊電子雞又來了！7-11「鬼滅塔麻可吉」ibon限量預購6/3搶先開跑
1990年代風靡大街小巷的電子雞又回來了！日本萬代「塔麻可吉」（たまごっち）再度推出新品，結合高人氣動漫《鬼滅之刃》的「鬼滅塔麻可吉」預計今年10月上旬在日本正式發售，7-ELEVEN搶先在6月3日上午11點起於 ibon展開限量預購活動，共有「炭治郎」、「襧豆子」兩款，預計取貨日為11月30日起，想要重溫懷舊電子雞樂趣的粉絲可得把握機會手刀收藏。
俗稱電子雞的「塔麻可吉」（たまごっち）可在小小蛋型的機器中飼養各種電子寵物，基本互動包括餵養、打掃、玩遊戲等，如果照顧得宜寵物就會長大、進化。最新版的「鬼滅塔麻可吉」重現了電子雞的3個按鈕設計，根據玩家的玩法，可以培育出炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助等鬼殺隊隊員，甚至還能從普通的癸級隊員育成鬼殺隊九柱；除了在暗中支援各派呼吸傳人的角色將會登場之外，與鬼殺隊展開生死決鬥的「鬼」們也會露臉。
「鬼滅塔麻可吉」的小設定包括啾太郎、主公大人、響凱＆累等角色的出現，更重現了原作中炭治郎等人接受呼吸訓練的設定，透過劈開石頭、吹破葫蘆、跟香奈乎比速度等訓練增加實力，要是沒好好訓練可是會受傷的，還必須送隱部隊治療。
7-ELEVEN自6月3日上午11點起於 ibon展開「鬼滅塔麻可吉」獨家預購活動（離島門市未開放），包括「炭治郎」、「襧豆子」兩款機型，每款售價皆為899元，數量有限售完為止，預計取貨日為11月30日起，取貨時間以實際通知為主。
除了「鬼滅塔麻可吉」之外，7-ELEVEN也將於6月3日推出3款大人、小孩都喜歡的「森林家族」系列商品，門市直接販售的「森林家族嬰兒派對系列」每袋隨機一款森林家族嬰兒玩偶及派對配件，共有9種款式，售價150元。另外還有兩款6月3日上午11點起於ibon開放預購的商品，其中夢幻粉嫩色系的「夢境星星旋轉木馬」，旋轉屋頂的星星就可讓月亮造型座位就會跟著旋轉，內附一個熊貓嬰兒玩偶，售價649元；另一款「夢想城堡遊樂園」有城堡暸望台、火箭自由落體、熱氣球摩天輪、驚險海盜船、愛心糖果屋和動物遊園車等豐富遊樂設施，背面能一次擺放30個玩偶，可做為收藏展示架使用，內附熊貓、牛奶兔、波斯貓嬰兒玩偶，打造屬於自己的動物森友會，售價1,599元。
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