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超模劉雯首度聯名PUMA 把旅行回憶化成時髦運動裝

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
擔任PUMA代言人多年的劉雯第一次以客座設計師的身份，擔任聯名系列的設計總監及創意企劃。圖／PUMA提供
擔任PUMA代言人多年的劉雯第一次以客座設計師的身份，擔任聯名系列的設計總監及創意企劃。圖／PUMA提供

超模劉雯（Liu Wen）化身設計師，與PUMA首度攜手打造聯名時髦運動穿搭，激勵時下女孩們勇敢追逐自己的夢想，激勵時下女孩們勇敢追逐自己的夢想。而Nike再度推出和饒舌歌手Travis Scott合作鞋款，同樣引起鞋迷的高度關注，預料開賣時將會搶翻天。

PUMA與劉雯聯名系列短袖T恤2,680元、緊身褲3,980元、RS-2K鞋4,680元。圖／PUMA提供
PUMA與劉雯聯名系列短袖T恤2,680元、緊身褲3,980元、RS-2K鞋4,680元。圖／PUMA提供

擔任PUMA代言人多年的劉雯第一次以客座設計師的身份，擔任聯名系列的設計總監及創意企劃，而在訪問她也表示「因為工作的關係我大量穿梭在不同的城市，從每次的飛行中，拍下浮光掠影的美好，擷取最能代表我自己的畫面作為設計靈感」。所以劉雯在搭乘飛機時所拍攝的景色竟成為了聯名款T恤或緊身褲的圖案，以不同的視角來看待世界，就是這系列的主題價值。不僅如此，特別的Logo設計更是採用劉雯家鄉湖南省獨有的「女書」中，撰寫而成的「劉雯」字樣，呼應女性力量。

PUMA與劉雯聯名系列GFX短版T恤2,480元、短褲3,480元。圖／PUMA提供
PUMA與劉雯聯名系列GFX短版T恤2,480元、短褲3,480元。圖／PUMA提供

而只要一有聯名勢必就會搶翻的Travis Scott與Nike合作系列，又即將上市全新的 Air Max 270「Cactus Trails」鞋，這一次除了成人款還加碼了兒童鞋，讓人感到驚喜。鞋款配色也與Travis Scott對於Vintage服飾的喜愛密不可分，大地色彰顯出20世紀90年代的典型設計。而且材質選擇進一步承襲和增強了鞋款的戶外實用性，其他細節還包括了訂製的鞋舌拉扣、繫帶系統和鞋頭處額外增加的 Swoosh標誌。除了首度推出童鞋之外，還將發表系列服飾，包括連帽上衣、運動褲和T恤，都讓鞋迷十分期待。

PUMA與劉雯聯名系列RS-2K鞋4,680元。圖／PUMA提供
PUMA與劉雯聯名系列RS-2K鞋4,680元。圖／PUMA提供

PUMA與劉雯聯名系列短袖襯衫6,280元。圖／PUMA提供
PUMA與劉雯聯名系列短袖襯衫6,280元。圖／PUMA提供

Nike與Travis Scott聯名 Air Max 270「Cactus Trails」鞋5,500元。圖／Nike提供
Nike與Travis Scott聯名 Air Max 270「Cactus Trails」鞋5,500元。圖／Nike提供

Nike與Travis Scott聯名 Air Max 270童鞋3,900元。圖／Nike提供
Nike與Travis Scott聯名 Air Max 270童鞋3,900元。圖／Nike提供

夢想

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