把史努比帶回家 點摩斯超人氣「南洋雞腿堡」就可加購

快把史努比帶回家！摩斯漢堡發表夏季新菜單，除有「芒果蒟蒻冰茶」、「青梅蜜桃氣泡飲」和「青梅蜜桃蒟蒻冰茶」三款清涼解渴的消暑新飲品外，經典漢堡「南洋雞腿堡」也強勢回歸，新一季並首度與超人氣的史努比合作，推出一系列MOS好食光商品限量換購活動，搭配重磅回歸的南洋雞腿堡套餐就可加購。

摩斯指出，5月底將先針對會員推出限量珐瑯杯及摩斯卡，6月首波登場的加購商品則是陶瓷圓盤、疊疊馬克杯、咖啡環保杯等餐具系列。7月份緊接登場的則是環保餐具吸管組、化妝包、多功能保溫保冷袋。

摩斯表示，此次重磅回歸的「南洋雞腿堡」外層酥脆，內層則有著多汁的雞腿肉，裹上酸酸甜甜的南洋甘醋醬，再淋上特製南洋沙拉醬及清脆高麗菜絲，是經由萬名消費者上FB官網票選最期待回歸的經典美味。

這次與「南洋雞腿堡」一同回歸的，還有老粉絲熟悉的開胃絕配-摩斯辣醬，透過點心新品「摩斯辣醬雞翅」，將鮮嫩的雞翅油炸至外皮金黃，裹上辣椒、番茄及多種香辛料特調而成的摩斯辣醬，一口咬下，微酸微辣的醬料與肉汁在口中迸發，卻不膩口。

此外，今夏摩斯還特別與農糧署合作推出全新產品「米斯球」，摩斯表示，以獨家配方使用51%的台灣在地米，加入營養的雞蛋，帶有淡淡米香，是全新的米製甜點，有著外層香酥，內層鬆軟的獨特雙層口感。

另還有消暑組合「青梅蜜桃氣泡飲」、「青梅蜜桃蒟蒻冰茶」和「芒果蒟蒻冰茶」。其中，「青梅蜜桃氣泡飲」以清涼暢快的雪碧為氣泡飲基底，「青梅蜜桃蒟蒻冰茶」則加入摩斯經典紅茶，配上台灣在地生產的青梅，酸甜滋味交錯，另添加蒟蒻球讓口感豐富又有趣味。

「芒果蒟蒻冰茶」則嚴選台灣夏日盛產芒果，以天然果泥製成的芒果果醬，搭配摩斯經典冰紅茶與Q彈蒟蒻球，沁涼的冰紅茶中散發出清香微甜的芒果香氣，口感清爽極了。