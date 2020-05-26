鱸魚湯100元、滿額送麵線！米其林推薦「雙月」開新店

以雞湯、油飯最具代表性，連兩年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」，將於6月1日開設新店「濟南店」，店內也將獨家販售翡翠鱸魚湯品系列。為慶祝開幕，獨家新品「元氣鱸魚湯」優惠價100元，另外消費滿300元，即贈送雙月麵線一包。

已有10年歷史的雙月食品社，目前在台共有青島店、中和店等兩間門市，店內提供多款以雞湯為底的特色湯品，包括蛤蜊燉雞湯、麻油豬心湯、麻油燉雞湯等選擇，另外還有油飯、麵線與各式滷菜，頗受民眾喜愛，也連續2年獲得米其林必比登推薦。

即將開幕的濟南店，鄰近濟南路上的立法院，店內同樣提供招牌的湯品與油飯。濟南店並引進產地直送的台灣鱸魚排、野生澎湖海菜，結合店內經典的雞高湯，獨家推出「翡翠鱸魚湯品系列」。包括有元氣鱸魚湯、蛤蜊鱸魚讚岐烏龍麵、蛤蜊鱸魚台東紅藜麵等產品。

「蛤蜊鱸魚台東紅藜麵」的麵條使用榮獲Monde Selection金獎的南僑讚岐紅藜麵，帶有彈牙口感與帶殼紅藜的咀嚼層次，可與翡翠鱸魚湯相互呼應，每碗220元。「元氣鱸魚湯」則是使用整片台灣鱸魚排加入米酒、薑蒸煮而成，吃得到鮮甜原味，每份120元。另外除了每日限量供應的「雙月油飯」之外，濟南店也以雙月油飯的配料，推出「雙月米糕」、「雙月樸實蘿蔔糕」等餐點。

目前濟南店已經進入試營運狀態，6月1日正式開幕。為慶祝開幕，即日起至6月20日期間，單筆消費滿300元，就贈送價值50元的「雙月麵線」一包；至6月30日期間，元氣鱸魚湯原價120元，優惠價100元。

【雙月濟南店】

地址：台北市中正區濟南路一段7號1樓