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超凡女力來讚聲 孔曉振 潔西卡雀絲坦 相挺伯爵站出來
當世界持續變化，女性持續在文化、創意、社交與大眾傳播的不同領域發光發熱；她們不僅行動充滿活力、同時秉持著慈善與愛的信念，為流行文化、時尚產業與世界帶來難以忽視的傑出成就。伯爵邀請十位品牌好友或代言人，共同配戴上Limelight系列珠寶腕表，藉由表款不對稱設計與嫵媚曲線，大膽演示十位當代傑出女性與腕表輝映下的迷人風貌。
像是伯爵亞太區品牌大使、韓國知名女演員孔曉振去年便以《山茶花開時》中表演奪得KBS演技大賞的桂冠；好萊塢女星Jessica Chastain不僅經常在紅毯派對上，以伯爵珠寶傍身留下驚艷身影，同時也是為女性法律辯護基金Time’s Up的支持者；名流名媛暨慈善家Olivia Palermo在時尚產業中的影響力有目共睹，她同時還將自身好品味轉為對Dress for Success組織的助益，協助女性改善衣著與面試穿搭，進而順利求職。而來自、廣泛涉足平面設計、攝影和數位藝術中國攝影師陳漫，其作品曾為英國V&A美術館永久收藏，更為此次的視覺影像構成、風格掌鏡。
而十位擁有超凡女力的伯爵好友分別戴上了五款不同細節的Limelight Gala女表，無論是18K白金搭配砂金石表面、藍色鱷魚皮表帶；又或是18K玫瑰金鑲鑽並飾以光澤變幻莫測的珍珠母貝，Limelight系列表殼兩側向外延伸的特殊線條，一如伯爵與品牌好友們，將自身的熱力、光芒與愛，持續向世界穩定傳遞、生生不息。
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