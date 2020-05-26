華泰王子住一晚1,088元！限量3天快閃 用餐再9折

迎接夏季，華泰大飯店集團旗下三館—華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei同步於5月27日至5月29日推出住房快閃專案，入住台北1,088元起，加碼再享入住期間用餐9折優惠。限時三天的快閃專案中，每天早上10點快閃上架，每日每館限量銷售77間房，住宿效期為2020年5月27日起至8月31日，不限平假日皆可入住。

位於台北捷運雙連站及中山國小站旁的華泰王子大飯店，鄰近大稻埕、霞海城隍廟、以及赤峰街等文青打卡景點，飯店內的九華樓片皮鴨與美味粵菜、驢子餐廳的義式爐烤料理，更是老饕吃貨最愛。5月27日至5月29日限時限量快閃專案中，行政客房含稅及服務費1,088元，加碼再享館內用餐9折優惠。

華泰瑞舍為結合飯店與住家特色的公寓式飯店，位於華泰王子大飯店旁，整體設計巧具匠心，完整展現都會輕豪宅的氣息，客房內備有完整廚具設備，讓人輕鬆在此構築出豐富的在地旅宿生活。Abundance Room 5月27日至5月29日限時限量快閃價3,088元，加碼再享華泰王子大飯店內九華樓、驢子餐廳用餐9折優惠。