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華泰王子住一晚1,088元！限量3天快閃 用餐再9折
迎接夏季，華泰大飯店集團旗下三館—華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei同步於5月27日至5月29日推出住房快閃專案，入住台北1,088元起，加碼再享入住期間用餐9折優惠。限時三天的快閃專案中，每天早上10點快閃上架，每日每館限量銷售77間房，住宿效期為2020年5月27日起至8月31日，不限平假日皆可入住。
位於台北捷運雙連站及中山國小站旁的華泰王子大飯店，鄰近大稻埕、霞海城隍廟、以及赤峰街等文青打卡景點，飯店內的九華樓片皮鴨與美味粵菜、驢子餐廳的義式爐烤料理，更是老饕吃貨最愛。5月27日至5月29日限時限量快閃專案中，行政客房含稅及服務費1,088元，加碼再享館內用餐9折優惠。
華泰瑞舍為結合飯店與住家特色的公寓式飯店，位於華泰王子大飯店旁，整體設計巧具匠心，完整展現都會輕豪宅的氣息，客房內備有完整廚具設備，讓人輕鬆在此構築出豐富的在地旅宿生活。Abundance Room 5月27日至5月29日限時限量快閃價3,088元，加碼再享華泰王子大飯店內九華樓、驢子餐廳用餐9折優惠。
HOTEL QUOTE Taipei則是台北首屈一指的設計風格住宿，座落於熙來攘往的台北小巨蛋商圈，步行可達南京復興捷運站，是台北逛街購物、吃喝玩樂的首選，飯店內備有24小時開放的H.Q.LOUNGE，提供各式點心、飲品與當令水果，以及各類國際書報雜誌，讓旅客隨時都能在此轉換心情、補充能量。O Room 5月27日至5月29日限時限量快閃價1,988元，加碼再享飯店內333 RESTAURANT & BAR用餐9折優惠。
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