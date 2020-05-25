Nest Mini台灣大賣破12萬台 「好速專案」辦就送

去年底在台上市，台灣大方案獨賣的Google Nest Mini，銷量於本月突破12萬台，挾著Google系統高支援度的優勢，成為台灣電信業智慧音箱銷售冠軍。台灣大更祭出行動與光纖上網的「好速系列」專案，加速推動台灣家庭智慧升級，並將持續積極擴大智慧家庭生態系，預計下半年推出全新服務。

台灣大「好速成双」專案，只要月付799元起，即可享行動上網、光纖上網、網內通話全都吃到飽，網外每月200分鐘等。同時，台灣大也針對月租型用戶提供「好速加掛」專案，每月最低只需再付349元，即可輕鬆享有光纖上網服務。申辦好速指定專案，再加碼送Nest Mini與智慧燈泡，並提供指定高畫質數位頻道服務，享myVideo和MyMusic前3個月免費，總價值最高3,600元。

此外，台灣大也提供多元家電組合專案，包括熱門商品「小米空氣淨化器3」，只要月付699元，綁約30個月，免費加贈Nest Mini與智慧燈泡，再享網內通話及上網雙飽；申辦999或1399資費，搭配Google Pixel系列與Android熱門指定機種，除享購機優惠與上網、網內通話雙飽外，再送最高價值6,000元好禮。搭配MyMusic「無限暢聽」專案，綁約18個月，Nest Mini還可以0元帶走。