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Nest Mini台灣大賣破12萬台 「好速專案」辦就送

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台灣大哥大於全台多家旗艦門市精心打造「Smarter Home」智慧家庭情境區。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大於全台多家旗艦門市精心打造「Smarter Home」智慧家庭情境區。圖／台灣大哥大提供

去年底在台上市，台灣大方案獨賣的Google Nest Mini，銷量於本月突破12萬台，挾著Google系統高支援度的優勢，成為台灣電信業智慧音箱銷售冠軍。台灣大更祭出行動與光纖上網的「好速系列」專案，加速推動台灣家庭智慧升級，並將持續積極擴大智慧家庭生態系，預計下半年推出全新服務。

台灣大「好速成双」專案，只要月付799元起，即可享行動上網、光纖上網、網內通話全都吃到飽，網外每月200分鐘等。同時，台灣大也針對月租型用戶提供「好速加掛」專案，每月最低只需再付349元，即可輕鬆享有光纖上網服務。申辦好速指定專案，再加碼送Nest Mini與智慧燈泡，並提供指定高畫質數位頻道服務，享myVideo和MyMusic前3個月免費，總價值最高3,600元。

此外，台灣大也提供多元家電組合專案，包括熱門商品「小米空氣淨化器3」，只要月付699元，綁約30個月，免費加贈Nest Mini與智慧燈泡，再享網內通話及上網雙飽；申辦999或1399資費，搭配Google Pixel系列與Android熱門指定機種，除享購機優惠與上網、網內通話雙飽外，再送最高價值6,000元好禮。搭配MyMusic「無限暢聽」專案，綁約18個月，Nest Mini還可以0元帶走。

Nest Mini不但具有基本生活問答、聽音樂功能，更持續整合市售智慧家電裝置，包括整合視訊電話手機應用程式「Google Duo」，提供免費語音通話功能，用戶只要在個人手機端安裝Google Duo應用程式，且登入個人Google帳戶，並於Google Home應用程式中完成綁定，就能透過Nest Mini進行語音通話。另外，Google助理也與知名日系家電品牌持續整合，包括日立、Panasonic等，只要對著Nest Mini說「Ok Google，啟動空調」，即可免動手開啟空調。

Google Nest Mini智慧音箱，單機建議售價1,785元。圖／台灣大哥大提供
Google Nest Mini智慧音箱，單機建議售價1,785元。圖／台灣大哥大提供
透過Google Nest Mini智慧音箱，就能以中文語音指令輕鬆控制智慧家電。圖／台灣大哥大提供
透過Google Nest Mini智慧音箱，就能以中文語音指令輕鬆控制智慧家電。圖／台灣大哥大提供

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