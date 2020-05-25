誠品24小時書店源自讀者的願望清單 21年後初心不變

1989年誠品書店創立，1999年誠品敦南店成為全球第一個24小時書店，自此把「閱讀」帶進台北的夜生活，也讓通宵場所多了一個「書店」的選擇，可說是「台北夜未眠」的代表。它晝夜如常，這是它最令人心動也是讓人感到安心的地方，21年來書店燈光恆常夜不眠的敦南誠品，因租約到期即將在5月31日正式熄燈，但熄燈後誠品書店夜不眠的場域不會消失，緊接著由信義誠品接棒，繼續不分晝夜亮起閱讀之燈。

在敦南店月底熄燈前這些天，無論是故友新知，來自四面八方大量的人群走進敦南，有些人找到習慣舒適的角落便自在的席地而坐閱讀，或站或坐或是拿起相機四處拍照、甚至動筆寫真繪畫的人群都有，都是為了感受與它相處的倒數時光。

把時光倒轉回到1999年，這是個上網仍要等待數據機撥接、用CD聽歌、在百視達租片看電影的年代，也是在此時，誠品敦南成為世界上第一家24小時營業書店，自此之後，夜歸的人、晚上睡不著的人、來自世界各地的旅人、甚至無處可去的人，無論懷抱著各種心情，在夜晚都有了一處安靜的去處，廿年來滋養著眾生心靈。24小時不打烊書店最終真諦，正是誠品創辦人吳清友一直強調的「閱讀是基本人權，書店是眾生平等場所。」

也許改變正是生命的本質，這並非誠品敦南店第一次說再見，1995年，敦南圓環誠品同樣因租約到期必須告別舊址，搬遷到現在敦南店所在的大樓，當時誠品做出創舉連續營業18小時並在書店裡「開趴」，整夜的音樂、劇場表演、樂團接力開唱，這也是台灣首次出現凌晨進書店還要排隊的畫面。

也是這場不打烊的活動種下了誠品24小時書店的種子，當時有讀者描述心中的理想書店，許下「可不可以有一間不打烊的書店」願望。眾所周知書店經營不易，更遑論開店成本更高的24小時書店，但誠品後來浪漫且勇敢的實現讀者願望。本周日敦南店熄燈日仍將維持這種熱鬧說再見的傳統，24小時講座馬拉松接力以及樂團輪番開唱不間斷。

21年過去了，誠品書店初心不變，誠品董事長吳旻潔曾多次強調，「只要有誠品，就一定會有24小時書店。」敦南誠品即將交棒給無論書店面積、書籍選物都更大且多的信義誠品，這也可以視為是書店與讀者的世代交替，以全新陣容與內容迎接新世代的閱讀群眾。