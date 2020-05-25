持久又好卸！新款捲翹睫毛膏畫出韓劇女主角放電眼妝

對於不擅長描繪眼線的人來說，持久又濃密捲翹的睫毛膏就是最方便的眼妝好幫手！韓國彩妝品牌Etude House旗下「睫對出色睫毛膏」系列是人氣熱賣商品之一，今年全新加入「豐盈捲翹睫毛膏」，主打捲翹與防暈度，並更好卸除。而凱文老師的彩妝品牌BeautyMaker，則是以新款「超激長捲翹電眼睫毛膏」打造自然捲翹纖長的韓劇女主角清新感睫毛。

「睫對出色豐盈捲翹睫毛膏」這次推出黑、灰、棕3款實用性高的色系，增添刷頭密度更方便營造濃密感，添加豐盈蠟質，能夠使睫毛揚起看來份量十足，還搭配具有彈性的捲翹定型膜，維持拉提並固定睫毛，達到持久豐盈的效果。同時也調整卸除的難易度，用一般眼唇洗卸品就可以完整清除。