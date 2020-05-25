台北夜不眠新選擇 誠品信義24小時書店「升級版」亮相

信義商圈的夜生活提案又多了一種選擇，台北夜不眠的象徵敦南誠品24小時書店即將交棒給信義誠品，信義店全新24小時書店將於5月29日試營運與月底熄燈的敦南店無縫接軌，除了有不打烊書店外，音樂館、生鮮超市也是全天候營運，營業至凌晨1點的eslite café也迎來新意，除了提供餐酒，台味小吃在書店也可吃得到，端出牛肉麵、小籠包、滷味拼盤、涼麵等台式美食，讓咖啡店的餐飲選擇多了新潮樂趣。

全新誠品信義24小時書店位於3樓，超過17萬種書籍選物是誠品敦南的1.8倍、面積也是敦南的2.5倍，除了書，同時還有音樂館、「書菜配」的生鮮超市，讓夜書店有了更多元面貌，同伴台北人的夜不眠，整體來說可說是敦南店的升級版。敦南店席地而坐的獨特風景，在信義店也可同樣落實，雖然信義店不乏座位空間，但只要讀者想隨性坐在地上，誠品也同樣樂見不會禁止。

「書菜配」是誠品信義24小時書店的一大特色。記者胡經周／攝影

注入敦南店的黑膠典藏後，誠品信義音樂館規模再擴大，增設古典爵士專區並提供專業音響體驗，黑膠悠揚的音樂傳出，在深夜除了可靜心閱讀外，也提供一處好好聆聽音樂的場域，透過書與音樂，提供深夜的心靈補給與慰藉。另外，誠品信義新24小時書店也增設食演空間，食演、食譜、食器、食材在同區域一條龍呈現，串連飲食文化。

誠品音樂館也隨著誠品信義24小時書店同步不打烊。記者胡經周／攝影

誠品書店資深協理張曉玲指出，2018年起，信義商圈餐飲增加帶動深夜經濟，誠品信義24小時書店營運後，透過增加服務內容，可望吸引到不同族群進來信義區。以敦南店來看日間來客以女性為主占了7成，夜間書店來客男、女各半，年紀為35～55歲、客單也較高，未來信義店客層輪廓可能更年輕，預計將有2成營收來自夜書店。

全新誠品信義24小時書店位於3樓，面積與藏書都較敦南來的豐富。記者胡經周／攝影

至於台灣會不會有第二家24小時書店存在的可能？張曉玲表示，之前新24小時書店票選活動，讓誠品聽到別縣市的聲音了，尤其台中的呼聲很高，之後誠品夜書店將以快閃方式，展開跨夜書店活動，首站很有可能就是台中。

誠品書店的標配：咖啡

誠品書店在敦南圓環時期，就有咖啡店的設置，書店與咖啡，可說是誠品書店的標準配備，同時讓書店多了生活感，也引領了「書本＋咖啡」的書店新風潮。後來無論是在日本蔦屋書店或是在台的TSUTAYA BOOKSTORE，咖啡店都是書店不可或缺的一大重要元素。

誠品信義位於3樓書店的最eslite café由誠品行旅餐飲團隊進駐操刀，從上午8點營業至凌晨1點，從早餐、下午茶、下班後的輕鬆時光，都有不同餐點可搭配。除了有超過10種台灣在地食材蔬食麵包每日新鮮直送外，滷味、牛肉麵、小籠包等台味小吃在書店也可吃得到。同時攜手Trio老闆、有「調酒教父」之稱的王靈安合作，在晚間推出夜讀沙龍時光，融合在地台灣好茶開發出一系列限定調酒，調酒名稱也很有文青感，像是「村上春樹的等待」、「文青無眠」等七款，讓夜讀的滋味多了另一種風情味道。

另外，有美國舊金山咖啡四大天王稱號的「Four Barrel Coffee」海外首店，舊金山街邊店所在地位於Valencia Street，以「Valencia Cafe」為名在信義誠品2樓開幕，除了咖啡豆主打100％來自舊金山本店親自烘焙空運來台外，台灣店運用在地元素設計台灣限定口味，包括蜂蜜檸檬冰咖啡、香蕉拿鐵，台北早晨吐司則將起司結合台灣烏魚子與蒜苗，充滿台味。5/25~5/31開幕期間，全品項咖啡飲品可享第二杯半價。