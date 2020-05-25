最美總理的「戰鬥鞋」 鄭恩彩穿JIMMY CHOO狂野性感

播出中的韓劇《The King：永遠的君主》中除了李敏鎬和金高銀這對越來越會撒糖的男女主角值得關注之外，劇中演出「最美總理」的鄭恩彩，幹練又優雅的氣質也吸引了不少粉絲注目。

170公分的鄭恩彩身材比例很好，搭配波浪長髮流露浪漫熟女韻味。在《The King：永遠的君主》中她以JIMMY CHOO春夏系列主打的動物紋單品穿搭出強勢女人味，像是用純白的洋裝裙襬西裝外套配百褶裙再拎一個VARENNE CLUTCH印花手拿包，或是以寶藍色褲裝套裝配動物紋LOVE高跟鞋，都靠細節展現出狂野帥氣，劇中還有句對白用「戰鬥鞋」來形容這雙細高跟的動物紋鞋款。而且仔細看能發現，除了黑白拚色的斑馬紋之外，獵豹、蛇紋也都是JIMMY CHOO春夏系列中用來彼此混搭的主角們。