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最美總理的「戰鬥鞋」 鄭恩彩穿JIMMY CHOO狂野性感
播出中的韓劇《The King：永遠的君主》中除了李敏鎬和金高銀這對越來越會撒糖的男女主角值得關注之外，劇中演出「最美總理」的鄭恩彩，幹練又優雅的氣質也吸引了不少粉絲注目。
170公分的鄭恩彩身材比例很好，搭配波浪長髮流露浪漫熟女韻味。在《The King：永遠的君主》中她以JIMMY CHOO春夏系列主打的動物紋單品穿搭出強勢女人味，像是用純白的洋裝裙襬西裝外套配百褶裙再拎一個VARENNE CLUTCH印花手拿包，或是以寶藍色褲裝套裝配動物紋LOVE高跟鞋，都靠細節展現出狂野帥氣，劇中還有句對白用「戰鬥鞋」來形容這雙細高跟的動物紋鞋款。而且仔細看能發現，除了黑白拚色的斑馬紋之外，獵豹、蛇紋也都是JIMMY CHOO春夏系列中用來彼此混搭的主角們。
此外，之前金喜愛在《夫妻的世界》、朴敏英於韓劇《她的私生活》中都拎過的Salvatore Ferragamo BOXYZ包款，也是鄭恩彩「總理穿搭單品」的一員。她用BOXYZ黑色牛皮款提包配閃亮亮的百褶炫光彩色洋裝，典雅俐落又不失貴氣。同系列共有三種尺寸和多種顏色、材質可選。包身上的鎖釦也不只單純是裝飾用途，可利用附帶的鑰匙上鎖，提升保護性與私密性。
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