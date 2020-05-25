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最美總理的「戰鬥鞋」 鄭恩彩穿JIMMY CHOO狂野性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
鄭恩彩在劇中穿JIMMY CHOO春夏LOVE動物紋高跟鞋。圖／摘自Netflix
鄭恩彩在劇中穿JIMMY CHOO春夏LOVE動物紋高跟鞋。圖／摘自Netflix

播出中的韓劇《The King：永遠的君主》中除了李敏鎬和金高銀這對越來越會撒糖的男女主角值得關注之外，劇中演出「最美總理」的鄭恩彩，幹練又優雅的氣質也吸引了不少粉絲注目。

170公分的鄭恩彩身材比例很好，搭配波浪長髮流露浪漫熟女韻味。在《The King：永遠的君主》中她以JIMMY CHOO春夏系列主打的動物紋單品穿搭出強勢女人味，像是用純白的洋裝裙襬西裝外套配百褶裙再拎一個VARENNE CLUTCH印花手拿包，或是以寶藍色褲裝套裝配動物紋LOVE高跟鞋，都靠細節展現出狂野帥氣，劇中還有句對白用「戰鬥鞋」來形容這雙細高跟的動物紋鞋款。而且仔細看能發現，除了黑白拚色的斑馬紋之外，獵豹、蛇紋也都是JIMMY CHOO春夏系列中用來彼此混搭的主角們。

此外，之前金喜愛在《夫妻的世界》、朴敏英於韓劇《她的私生活》中都拎過的Salvatore Ferragamo BOXYZ包款，也是鄭恩彩「總理穿搭單品」的一員。她用BOXYZ黑色牛皮款提包配閃亮亮的百褶炫光彩色洋裝，典雅俐落又不失貴氣。同系列共有三種尺寸和多種顏色、材質可選。包身上的鎖釦也不只單純是裝飾用途，可利用附帶的鑰匙上鎖，提升保護性與私密性。

鄭恩彩在劇中拎JIMMY CHOO春夏VARENNE CLUTCH印花手拿包。圖／摘自Netflix
鄭恩彩在劇中拎JIMMY CHOO春夏VARENNE CLUTCH印花手拿包。圖／摘自Netflix
BOXYZ暗紅色牛皮提包(小)，64,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ暗紅色牛皮提包(小)，64,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
朴敏英於韓劇《她的私生活》也拎過Salvatore Ferragamo BOXYZ包款。圖／摘自Netflix
朴敏英於韓劇《她的私生活》也拎過Salvatore Ferragamo BOXYZ包款。圖／摘自Netflix
BOXYZ黑色牛皮提包(中)，79,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ黑色牛皮提包(中)，79,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
鄭恩彩用BOXYZ黑色牛皮款提包配閃亮亮的百褶炫光彩色洋裝，典雅俐落又不失貴氣。圖／摘自Netflix
鄭恩彩用BOXYZ黑色牛皮款提包配閃亮亮的百褶炫光彩色洋裝，典雅俐落又不失貴氣。圖／摘自Netflix
鄭恩彩在劇中穿的LOVE動物紋高跟鞋，36,800元。圖／JIMMY CHOO提供
鄭恩彩在劇中穿的LOVE動物紋高跟鞋，36,800元。圖／JIMMY CHOO提供
鄭恩彩在劇中穿JIMMY CHOO春夏LOVE動物紋高跟鞋。圖／摘自Netflix
鄭恩彩在劇中穿JIMMY CHOO春夏LOVE動物紋高跟鞋。圖／摘自Netflix
BOXYZ包款共有三種尺寸和多種顏色、材質可選。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ包款共有三種尺寸和多種顏色、材質可選。圖／Salvatore Ferragamo提供
鄭恩彩在劇中拎的VARENNE CLUTCH印花手拿包，50,800元。圖／JIMMY CHOO提供
鄭恩彩在劇中拎的VARENNE CLUTCH印花手拿包，50,800元。圖／JIMMY CHOO提供
金喜愛在《夫妻的世界》中也拎過Salvatore Ferragamo BOXYZ包款。圖／摘自Netflix
金喜愛在《夫妻的世界》中也拎過Salvatore Ferragamo BOXYZ包款。圖／摘自Netflix
鄭恩彩在劇中穿JIMMY CHOO春夏LOVE動物紋高跟鞋。圖／摘自Netflix
鄭恩彩在劇中穿JIMMY CHOO春夏LOVE動物紋高跟鞋。圖／摘自Netflix

西裝 高跟鞋

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