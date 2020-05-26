美國Taskin 9 in1行旅包專為移動世代設計 行程決定背包容量

在追求多工年代，許多人因工作需要頻繁出國或造訪不同鄉鎮，一趟行程除了洽公又可能穿插出遊行程，連帶增加大包、小包攜帶的不便性，外型俐落專業感也因此失分。美國Taskin新創設計團隊，專為這群移動世代打造9in1行旅包，包包可同時切換三種背法、以及變換20、30、40公升三種容量，容量可因行程機動性變化、簡約沉穩外型，以及外層便利快取、內層智慧間隔的設計、讓你能流利穿梭在都市叢林，大大提升出差旅遊便利性，讓喜好挑戰變動的你，也會愛上伸縮自由的行旅包。

由於數位時代來臨，不僅縮減城鄉差距，帶動觀光經濟之餘，更連帶發展出區域經濟商業模式，產生一群高度移動力工作者、旅遊族，因工作、興趣、消費或考察等需求，頻繁橫跨鄉鎮甚至多國，形成獨特「移動世代」族群。

由聯合數位文創旗下有設計團隊引進，美國Taskin 9in1行旅包容量可因行程變換，180度對開行李內裝，同時尺寸符合登機包規範，超過20格夾層空間，相當受到收納控親賴；此外高規彈道尼龍，防撕裂耐磨材質，兼具堅韌透氣，另外背包側邊有雙扣設計，還附贈四點固定扣環背帶，不論是城市移動、探索輕旅行、國際洽公、遠程旅遊，都能一包解決所有需求，容量超凡，格局超然。