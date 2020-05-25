影／誠品新一代24小時書店揭開面紗 不打烊書店超市現身

深夜逛書店，還可以聽音樂、逛超市與享受美食！誠品新一代24小時書店信義店，即將於周五試營運，今天首度揭開神秘面紗。24小時營業的誠品信義店3樓，結合書店、超市、音樂館與咖啡館，書籍種數(17萬種)是誠品敦南店的1.8倍，面積則是2.5倍，滿足夜貓族深夜閱讀、飲食、聽音樂與購物的多方面需求。

誠品表示，誠品信義店3樓賦予深夜書店新定義。店內除了17萬種書籍、全台最大誠品音樂館，還提供24小時「書菜配」的生鮮超市「知味市集」、以及凌晨一點前可以微醺閱讀的咖啡館eslite Café。eslite Café邀來「台灣調酒教父」王靈安，於「夜讀沙龍時光」打造一系列限定調酒，包括「村上春樹的等待」、「文青無眠」、「迷途桃花源」等七款。

愛書人往往喜愛有音樂為伴。誠品信義店音樂館不僅是誠品規模最大的音樂館、全台最具規模的黑膠音樂館，還將成為音樂人的表演舞台，不定期舉辦深夜DJ秀、發片藝人巡演、售票演唱會等。

此外，誠品信義店還在書店的「藝術專區」擺上一台鋼琴，定期邀請音樂新秀撫奏一曲，讓讀者享受音符在書頁上跳躍的幸福感。