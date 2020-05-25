週一限定款！「嵜本生吐司」6月1日新推出「黑糖吐司」

來自日本大阪，曾經預約要等候3個月的人氣生吐司「嵜本」（SAKImoto Barkey）」繼4月9日正式登台之後，至今已經銷售超過3萬條。除了現有的極美生吐司、極生奶油牛奶吐司外，自6月1日起，將再於週一推出與日本同步的「黑糖吐司」，每人限購1條及單片包裝1片。

日本生吐司的「生」，代表「天然、無添加」的意思，在2013年時，日本曾興起一波生吐司熱潮，而主打高級吐司的「嵜本」（ㄑㄧˊ），乃是PABLO起司塔社長嵜本將光耗時2年，為女兒而創的品牌。首間嵜本吐司於2017年在大阪難波開幕後，獲得許多粉絲支持，目前在日本已累積有16間店舖，並於4月正式登台北，首店鄰近捷運市政府站。

除了店內現有的極美生吐司、極生奶油牛奶吐司，還有多種果醬之外，嵜本也會推出限定口味。本次推出的「黑糖吐司」麵包採用無蛋無奶的直接製法配方，採用和極美吐司同品質的小麥，使用100%沖繩產甘蔗，不額外添加砂糖所製成的黑糖，帶出日本黑糖天然的甘蔗香氣，單片100元，1斤售價200元。每週一限定發售，早上9:30發吐司提貨卷，依出爐時間至現場提貨；每人限購1條及單片包裝1片。