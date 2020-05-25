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3款壽司限時特價！壽司郎「新竹巨城店」6月10日開幕
來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，將於6月10日正式開設新竹首間門市「新竹巨城店」，也是壽司郎自2018年登台後，在台的第19間門市。為慶祝新店開幕，限時推出「豪華鮭魚親子」特價80元、以及「烏魚子赤蝦」、「蔥花鮪魚中腹」特價40元、60元的開幕優惠。
來自大阪的壽司郎，在日本已有超過530餘家店舖，乃是日本高人氣的迴轉壽司品牌，也因連續9年業績蟬聯同業之冠，因此又被稱為「日本迴轉壽司NO.1」。繼韓國之後，壽司郎於2018年6月正式登台，開拓第二個海外市場。在台營業至今，目前台北市共7間、新北市1間、台中市3間、台南市4間，高雄市則有3間門市，合計18間店舖。店內均提供超過百款的壽司、炸物、點心，每盤40元起。
即將開幕的新竹巨城店，為壽司郎在台第19間門市，也是新竹首間門市。店舖位於遠東巨城購物中心的7樓，距離新竹車站約7分鐘車程，共設有188席座位，並將於5月27日開放APP訂位。為慶祝新店開幕，原價120元的「豪華鮭魚親子」特價80元；原價60元的「烏魚子赤蝦」特價40元，「蔥花鮪魚中腹」則是特價60元。
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