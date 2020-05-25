疫情讓人重新思考 GUCCI宣布時裝秀改為一年兩次發表

新冠肺炎疫情對時尚產業帶來的改變持續進行中，前陣子我們才看到倫敦、米蘭、巴黎時裝周已陸續宣布今年秋季開始的時裝周行程都會改成數位模式發表，而最新的變動則是由義大利品牌GUCCI提出，表示以後將改採取不受季節限制、一年兩次的時裝秀發表模式。

GUCCI和創意總監Alessandro Michele近日在IG分享了多篇Alessandro Michele的日記，內容透露這陣子因為新冠肺炎疫情，在自由暫時受限的情況下讓他重新思考自己行動的含義代表什麼。「這場危機讓我們措手不及，是時候做些和以往不同的事了。我感到自己迫切需要以工作模式來改變很多事情，畢竟，我一直很樂於改變，這給我帶來了自然而快樂的創造力。但是這場危機以某種方式加劇了這種變革性的緊迫性，這種緊迫性已不可以再被推遲。」

Alessandro Michele表示現在比以往任何時候都更需要建立新的、更有力的論述，於是他決定改變時裝秀的發表時程，「我們不在使用春夏、早春、早秋、秋冬這樣的標籤，而是用古典音樂語言來命名它們。」以後GUCCI的時裝系列將以交響樂、狂想曲、音樂狂、夜曲、序曲等來代表，「畢竟音樂具有產生迴響和聯繫的神聖力量，它超越國界。」

以目前的時尚界運作模式來看，時裝周的發表行程主要以春夏、秋冬兩大季為主，期間還有早春渡假系列、早秋甚至是高級訂製系列、為單一市場打造的重現秀等等，發表地點除了主要的紐約、倫敦、米蘭、巴黎外，還經常要穿梭世界各地，而在時間上也往往要早於正式販售日至少半年以上，在如此頻繁的發表模式催促下，「設計師被榨乾」的說法早已不是新鮮事，在時間的壓迫下犧牲了創意和完美，所以Alessandro Michele才會特別在日記中寫道「未來要重新校準時間，以達到與人類一樣的步伐。」