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小心口罩臉 防曬記得擦

聯合晚報 / 記者葉卉軒／台北報導
法緻防曬乳推二款新品，一款為寶貝防護、另一款則為媽咪美白。圖／法緻提供
法緻防曬乳推二款新品，一款為寶貝防護、另一款則為媽咪美白。圖／法緻提供

受疫情影響，即使氣溫飆升，大家還是習慣戴著口罩，但可別以為戴口罩遮住大半張臉，就不需要防曬，穿透力強的紫外線，即使戴上口罩，仍會透光至口罩縫隙，尤其更要小心夏季豔陽曬出「口罩臉」，那可就糗了，建議今夏可選擇質地輕盈的防曬品，在長時間配戴口罩下，才能無懼悶熱。

皮膚科醫師吳英俊表示，受夏季高溫與配戴口罩的影響，近期濕疹過敏的病患激增近30%，因此在選用每日的防曬產品時，除了提醒選擇能長效對抗UVA、UVB的寬頻防曬外，清爽、輕盈、具修護保濕成分、且無添加人工香精、酒精的防曬乳，更能大幅減少因口罩而產生的過敏、痘痘、濕疹等肌膚問題。

雅詩蘭黛Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++。圖／雅詩蘭黛提供

雅詩蘭黛Pro極速全能系列新成員是二款防曬新品-「Pro全能防曬超輕感水凝露SPF50 PA++++」與「Pro全能防曬礦物隔離乳SPF45 PA++++」，訴求防曬黑也防曬老。

Fées法緻防曬乳則以親子共用、雙重護膚為重點訴求，5月甫上市的新一代「防護防曬乳SPF25」添加3%安第羅巴果油，防曬之外也兼具防護機能，適合於郊區、野外活動時使用。「高效清爽防曬乳SPF50+」，不但可阻絕紫外線，還添加含有美白因子及蘆薈、玻尿酸、水解荷荷芭酯，亦可維持肌膚健康和細緻美感。

全效防禦輕透隔離霜SPF 50+ PA++++。圖／THE BODY SHOP提供
全效防禦輕透隔離霜SPF 50+ PA++++。圖／THE BODY SHOP提供

THE BODY SHOP的「全效防禦輕透隔離霜SPF 50+ PA++++」同樣訴求質感輕盈，升級配方添加天然高效抗氧化的蒲公英根萃取物，搭配紅海藻精華及抗氧化的維他命C，防曬之餘，亦能同時均勻膚色。

DR.WU輕透水感防曬液，訴求輕盈不泛白、不悶黏、不致痘。圖／DR.WU提供
DR.WU輕透水感防曬液，訴求輕盈不泛白、不悶黏、不致痘。圖／DR.WU提供

DR.WU防曬系列產品添加有保濕舒緩成分，訴求可抵禦外界刺激並同步補水，如果擔心因化妝而增加肌膚負擔，建議可選擇具潤色效果的「全日保濕防曬乳」。針對油性肌者，DR.WU推出「輕透水感防曬液」，清爽水感的質地，訴求輕盈不泛白、不悶黏、不致痘。

SUNPLAY柔光美肌防曬乳液。圖／曼秀雷敦提供
SUNPLAY柔光美肌防曬乳液。圖／曼秀雷敦提供

日本女孩瘋搶的曼秀雷敦「SUNPLAY柔光美肌防曬乳液」在台上市，訴求一瓶滿足「防曬」及「美肌飾底」二大需求。

佳麗寶的ALLIE燦爛光澤肌系列防曬水凝乳。圖／佳麗寶提供
佳麗寶的ALLIE燦爛光澤肌系列防曬水凝乳。圖／佳麗寶提供

佳麗寶「ALLIE防曬乳」也是日本妹子長年白皙的防曬神隊友，新品除抗汗、抗水功能外，更進一步針對因包包、衣服或毛巾等摩擦造成防曬品脫落的狀況，強化提升其抗摩擦機能，可說是升級版防曬品的一大特色。

ORBIS推出1.5倍大容量極緻抗陽防曬霜增量限定版。圖／ORBIS提供
ORBIS推出1.5倍大容量極緻抗陽防曬霜增量限定版。圖／ORBIS提供

ORBIS將推出1.5倍大容量「極緻抗陽防曬霜增量限定版」，清爽不黏膩的舒適使用感為其主要訴求，透過獨家Shield Emulsion製法的凝膠質地，輕推即能均勻。

防曬 口罩 紫外線

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