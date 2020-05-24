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為迪麗熱巴美腿添貴氣 夏天就來試試看鑽飾涼鞋吧！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
大陸女星迪麗熱巴用PHOEBE NUIT黑色細高跟鞋搭配高衩水晶流蘇禮服，展現性感貴氣。圖／Giuseppe Zanotti提供
大陸女星迪麗熱巴用PHOEBE NUIT黑色細高跟鞋搭配高衩水晶流蘇禮服，展現性感貴氣。圖／Giuseppe Zanotti提供

許多人在夏天喜歡穿上清爽透氣的涼鞋，但如果不希望整體造型太過休閒隨興的時候怎麼辦？那就挑雙有鑽飾的鞋款吧！無論是各種高度的跟鞋甚至平底鞋，配上閃亮的鑽飾點綴，隆重感瞬間增加100%！

《慾望城市》凱莉愛鞋之一的Manolo Blahnik設計師Mr. Blahnik每季的創作中總少不了建築元素，但「鑽飾」也是必備的細節主角之一，從來不會缺席。今年春夏施華洛世奇水晶打造的方環出現在浪漫俏麗的水藍色低跟ILUNA涼鞋上，另外像是綠色DREAM SATIN穆勒鞋、LURUM 90高跟涼鞋等，都能見到bling bling的迷人鑽光。

義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是在春夏系列大玩各尺寸的花瓣元素，不同材質的花飾在整個系列中反覆出現，增添浪漫感。其中水晶山茶花裝飾被點綴在PHOEBE NUIT細高跟、粗低跟、平底涼鞋上，每朵花飾都鑲有600至800顆水晶，層層堆疊的花瓣讓水晶反射的光芒透過各種角度綻放，每跨出一步都能引起眾人注目，吸睛力超強。大陸女星迪麗熱巴之前就用PHOEBE NUIT黑色細高跟鞋搭配高衩水晶流蘇禮服，展現性感貴氣。

PHOEBE平底涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
PHOEBE平底涼鞋。圖／Giuseppe Zanotti提供
黑色PHOEBE NUIT高跟涼鞋(105mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
黑色PHOEBE NUIT高跟涼鞋(105mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
每朵花飾都鑲有600至800顆水晶，層層堆疊的花瓣讓水晶反射的光芒透過各種角度綻放。圖／Giuseppe Zanotti提供
每朵花飾都鑲有600至800顆水晶，層層堆疊的花瓣讓水晶反射的光芒透過各種角度綻放。圖／Giuseppe Zanotti提供
黑色PHOEBE NUIT高跟涼鞋(105mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
黑色PHOEBE NUIT高跟涼鞋(105mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
PHOEBE高跟涼鞋(40mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
PHOEBE高跟涼鞋(40mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
DREAM SATIN穆勒鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
DREAM SATIN穆勒鞋，42,800元。圖／Manolo Blahnik提供
PHOEBE高跟涼鞋(40mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
PHOEBE高跟涼鞋(40mm)。圖／Giuseppe Zanotti提供
大陸女星迪麗熱巴用PHOEBE NUIT黑色細高跟鞋搭配高衩水晶流蘇禮服，展現性感貴氣。圖／Giuseppe Zanotti提供
大陸女星迪麗熱巴用PHOEBE NUIT黑色細高跟鞋搭配高衩水晶流蘇禮服，展現性感貴氣。圖／Giuseppe Zanotti提供
水藍色低跟ILUNA涼鞋，44,800元。圖／Manolo Blahnik提供
水藍色低跟ILUNA涼鞋，44,800元。圖／Manolo Blahnik提供

高跟鞋 迪麗熱巴

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