為迪麗熱巴美腿添貴氣 夏天就來試試看鑽飾涼鞋吧！

許多人在夏天喜歡穿上清爽透氣的涼鞋，但如果不希望整體造型太過休閒隨興的時候怎麼辦？那就挑雙有鑽飾的鞋款吧！無論是各種高度的跟鞋甚至平底鞋，配上閃亮的鑽飾點綴，隆重感瞬間增加100%！

《慾望城市》凱莉愛鞋之一的Manolo Blahnik設計師Mr. Blahnik每季的創作中總少不了建築元素，但「鑽飾」也是必備的細節主角之一，從來不會缺席。今年春夏施華洛世奇水晶打造的方環出現在浪漫俏麗的水藍色低跟ILUNA涼鞋上，另外像是綠色DREAM SATIN穆勒鞋、LURUM 90高跟涼鞋等，都能見到bling bling的迷人鑽光。