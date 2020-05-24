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為迪麗熱巴美腿添貴氣 夏天就來試試看鑽飾涼鞋吧！
許多人在夏天喜歡穿上清爽透氣的涼鞋，但如果不希望整體造型太過休閒隨興的時候怎麼辦？那就挑雙有鑽飾的鞋款吧！無論是各種高度的跟鞋甚至平底鞋，配上閃亮的鑽飾點綴，隆重感瞬間增加100%！
《慾望城市》凱莉愛鞋之一的Manolo Blahnik設計師Mr. Blahnik每季的創作中總少不了建築元素，但「鑽飾」也是必備的細節主角之一，從來不會缺席。今年春夏施華洛世奇水晶打造的方環出現在浪漫俏麗的水藍色低跟ILUNA涼鞋上，另外像是綠色DREAM SATIN穆勒鞋、LURUM 90高跟涼鞋等，都能見到bling bling的迷人鑽光。
義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti則是在春夏系列大玩各尺寸的花瓣元素，不同材質的花飾在整個系列中反覆出現，增添浪漫感。其中水晶山茶花裝飾被點綴在PHOEBE NUIT細高跟、粗低跟、平底涼鞋上，每朵花飾都鑲有600至800顆水晶，層層堆疊的花瓣讓水晶反射的光芒透過各種角度綻放，每跨出一步都能引起眾人注目，吸睛力超強。大陸女星迪麗熱巴之前就用PHOEBE NUIT黑色細高跟鞋搭配高衩水晶流蘇禮服，展現性感貴氣。
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