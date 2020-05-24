奶茶色就是氣質擔當！娃娃鞋、厚底鞋穿出優雅

這幾年「奶茶色」是時尚、美妝界的熱門關鍵字，柔美溫和的色調風格，介於純白和焦糖色之間，不搶戲也不平凡，自然百搭非常受歡迎。今年春夏也有許多新款「奶茶色」鞋款，有厚底復古造型，也有率性便鞋等，搭配洋裝或是短褲都顯得很清爽有氣質。

UGG近日攜手時裝品牌Eckhaus Latta推出聯名系列，設計靈感來自2000年當紅的鞋款，打造出像是木底穆勒鞋、涼鞋、運動鞋和皮靴等共八款男女鞋，還特別選擇近來很紅的方形鞋頭配上「奶茶色」，兼具現代潮流和復古經典的輪廓。預計於5月28日在UGG官網開賣，有興趣的粉絲可以設定好鬧鐘準時開搶。