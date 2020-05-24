迎夏季電價 燦坤百款空調、冰箱9折起 最高現省8,000元

時序進入夏季，加上夏季電費也將於6月1日開始實施，想要更換空調與冰箱現在正是最佳時機！燦坤自即日起至6月9日，燦坤推出逾百款指定空調、冰箱9折起優惠，指定機種刷卡還有12期0利率，再同享貨物稅減免，最高現省8,000元。燦坤更同步推出選購空調999元加購市價2,190元的FUJIMARU 10吋空氣循環扇優惠，購買冰箱、洗衣機可享5年免費保固，加價1,999元再升級延長為7年保固，以及空調由專人免費場勘評估及現場安裝測試等專屬貼心服務。

而除了幾種優惠直接下殺折價，燦坤更貼心教戰4大購機精省攻略，包括：挑空調首先注意室內坪數，冷房噸數的計算公式為：坪數×450Kcal/hr（一坪所需之冷房能力），若房間位於頂樓或有西曬狀況，冷房能力需再多20%。若使用空調時間長，建議選擇可靈活調整冷氣輸出的變頻空調為佳，溫度不會忽冷忽熱；而定頻空調的優點則是相當耐用，不論維修、清潔、換冷媒等費用皆較為親民。使用時，則建議將電扇擺在冷氣受風處，可加強室內空氣循環，降溫速度更快效率也更好，輕鬆達到省錢效果。空調除了每隔2至3年需進行專業清洗保養，以延長空調壽命之外，若家中空調、冰箱已使用超過10年，即使還可以使用但相對會付出高額電費，建議可選擇能源效率第一級的機種進行汰舊換新。