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超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市
喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏，一次網羅所有打造完美眼妝需要的單品，更加入護膚品的功效，可以化妝兼保養，貼心又方便。
這次MAD EYE眼彩系列主視覺依然由代言人俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）擔綱主角，示範深邃眼妝。最主打的首推「極濃翹睫毛膏」，成份裡有蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5三種強化睫毛活性的養護配方，可以營造根根分明的豐盈效果、防止睫毛養分流失，以及增添韌性與柔軟度，更為睫毛補充水份，避免乾燥結塊情況。搭配纖維以三葉草狀圍繞長桿排列而成的筆刷，有助逐次堆疊上妝。
眉彩部分推出兩色「極濃密染眉梳」，採用人體工學橡膠刷頭打理眉型及均勻梳理眉毛，讓眉流看來更自然。彩色凝膠配方中的微纖維可以跟眉毛緊密融合，當中也含有蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5成分，讓眉毛能更顯濃密、飽滿。「極深邃雙色眼影筆」則有四色選擇，每支就包含兩款色彩、光感互補的眼影色，讓化妝包不用裝太多東西，主打24小時不暈染妝效。眼線方面，「精準氣墊眼線筆」以精細的筆觸畫出深邃帶霧光效果的眼妝，同樣持久不脫妝。
玫瑰金外殼設計，奢華俐落，全系列將於6月1日正式開賣。
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