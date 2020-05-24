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超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
這次MAD EYE眼彩系列主視覺依然由代言人俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃擔綱主角，示範深邃眼妝。圖／嬌蘭提供
這次MAD EYE眼彩系列主視覺依然由代言人俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃擔綱主角，示範深邃眼妝。圖／嬌蘭提供

喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏，一次網羅所有打造完美眼妝需要的單品，更加入護膚品的功效，可以化妝兼保養，貼心又方便。

這次MAD EYE眼彩系列主視覺依然由代言人俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）擔綱主角，示範深邃眼妝。最主打的首推「極濃翹睫毛膏」，成份裡有蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5三種強化睫毛活性的養護配方，可以營造根根分明的豐盈效果、防止睫毛養分流失，以及增添韌性與柔軟度，更為睫毛補充水份，避免乾燥結塊情況。搭配纖維以三葉草狀圍繞長桿排列而成的筆刷，有助逐次堆疊上妝。

眉彩部分推出兩色「極濃密染眉梳」，採用人體工學橡膠刷頭打理眉型及均勻梳理眉毛，讓眉流看來更自然。彩色凝膠配方中的微纖維可以跟眉毛緊密融合，當中也含有蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5成分，讓眉毛能更顯濃密、飽滿。「極深邃雙色眼影筆」則有四色選擇，每支就包含兩款色彩、光感互補的眼影色，讓化妝包不用裝太多東西，主打24小時不暈染妝效。眼線方面，「精準氣墊眼線筆」以精細的筆觸畫出深邃帶霧光效果的眼妝，同樣持久不脫妝。

玫瑰金外殼設計，奢華俐落，全系列將於6月1日正式開賣。

這次MAD EYE眼彩系列主視覺依然由代言人俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃擔綱主角，示範深邃眼妝。圖／嬌蘭提供
這次MAD EYE眼彩系列主視覺依然由代言人俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃擔綱主角，示範深邃眼妝。圖／嬌蘭提供
極深邃雙色眼影筆(共四款)，1,400元。圖／嬌蘭提供
極深邃雙色眼影筆(共四款)，1,400元。圖／嬌蘭提供
極濃翹睫毛膏，1,380元。圖／嬌蘭提供
極濃翹睫毛膏，1,380元。圖／嬌蘭提供
極濃密染眉梳(咖啡色)質地圖。圖／嬌蘭提供
極濃密染眉梳(咖啡色)質地圖。圖／嬌蘭提供
嬌蘭MAD EYE眼彩系列6月1日正式開賣。圖／嬌蘭提供
嬌蘭MAD EYE眼彩系列6月1日正式開賣。圖／嬌蘭提供
極精準氣墊眼線筆，1,500
極精準氣墊眼線筆，1,500
極濃翹睫毛膏質地圖。圖／嬌蘭提供
極濃翹睫毛膏質地圖。圖／嬌蘭提供
極精準氣墊眼線筆質地圖。圖／嬌蘭提供
極精準氣墊眼線筆質地圖。圖／嬌蘭提供
極濃翹睫毛膏成份裡有蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5三種強化睫毛活性的養護配方。圖／嬌蘭提供
極濃翹睫毛膏成份裡有蜂蠟、棉花萃取物和維他命原B5三種強化睫毛活性的養護配方。圖／嬌蘭提供
極濃密染眉梳(咖啡棕/深褐色)，1,700
極濃密染眉梳(咖啡棕/深褐色)，1,700

眼影 睫毛膏 維他命

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