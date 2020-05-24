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雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

聯合報 / 記者陳睿中/台北即時報導
至D弐拾弐外帶3個便當，即贈送「解憂玫瑰油雞腿便當」。圖／D弐拾弐提供
至D弐拾弐外帶3個便當，即贈送「解憂玫瑰油雞腿便當」。圖／D弐拾弐提供

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯╱麵」，即贈送「港式老火煲湯」，現賺158元。另外針對外帶市場，外帶3個便當，即贈送價值120元的「解憂玫瑰油雞腿便當」。

由新葡苑集團所打造的「D弐拾弐」，自2019年1月於微風南山面世，主打多樣化的港式點心與特色餐點，包括有廣東炒飯、腊味蘿蔔糕、蜜汁叉燒腸粉等經典菜，也有上海小籠包、乾炒牛河等料理，亦有多款甜品可供選擇。另外還新增XO醬牛肉娃娃麵、SPAM餐肉豬排飯、小鮮嫩滑蛋蝦仁／牛肉飯、雞翼／豬排撈出前一丁等茶餐點的菜色

自5月29日起至6月12日期間，凡消費「22雙拼飯╱麵」，即贈送價值158元的「港式老火煲湯」，限時15天。22雙拼飯由叉燒及燒鴨為主角，其中燒鴨則是經過醃製、烘烤、燜燒等手法製作而成，有著豐厚油脂香氣與金黃鴨皮，可搭配冰梅醬汁品嚐。另外外帶3個便當，即贈送「解憂玫瑰油雞腿便當」。便當區共有解憂玫瑰油雞腿便當、只要臘味便當、22雙拼便當、馬路三寶便當等口味可供選擇，售價120至150元。針對商務客，也有商務會議便當，每個180元。

期間內點購22雙拼飯，可加贈港式老火煲湯。圖／D弐拾弐提供
期間內點購22雙拼飯，可加贈港式老火煲湯。圖／D弐拾弐提供

便當 微風南山 菜色

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