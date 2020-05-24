快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

遠東全家福內壢廠展售 優惠回饋

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
運動機能和休閒衫、寢具向來在展售會圖受歡迎。／遠東全家福內壢廠提供
運動機能和休閒衫、寢具向來在展售會圖受歡迎。／遠東全家福內壢廠提供

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至6月1日，於桃園內壢廠舉辦換季出清展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，採取直營模式舉辦，優惠價格回饋給消費者。

近年來運動風盛行，特別推出採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕速乾且透氣乾爽，全面優惠價299元起。陽離子長袖運動吸排衫優惠價399元，戶外機能休閒外套有防風、防潑水效果，且兼具保暖，男女多種款式、顏色可供挑選，全面出清價980元起；男款運動休閒排汗短褲超值優惠價2件500元起。

內著熱銷商品主推「女彈力涼爽短袖上衣」，材質柔軟透氣，穿搭效果更佳舒適，優惠價任選4件396元；零碼內衣褲類出清價99元起,數量有限。

這一波還推出上班族必購的易整燙長、短袖襯衫優惠價2件798元起；西褲、休閒長褲出清599元起。寢飾熱銷商品主打床包枕套組，多款花色且尺寸齊全，標準雙人床一組1280元限量30組，售完為止。百貨專櫃品牌寢飾材質有60支高紗支棉，床包不分尺寸出清價1280元；天然乳膠枕，舒爽透氣，具防蟎抗菌效果，搶購價一顆980元。

遠東全家福內壢廠優惠展售地點在桃園市中壢區遠東路39號（平交道旁），假日照常營業。

寢具是這一波主打優惠商品。圖／遠東全家福內壢廠提供
寢具是這一波主打優惠商品。圖／遠東全家福內壢廠提供

品牌 保暖 換季

延伸閱讀

台鐵桃園內壢晚間傳死傷事故 警消沿途尋找中

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

市長喝酒躲警察躺棺材「裝死」辯稱為了檢查尺寸

人妻加LINE和小王聊上床 嘿咻後卻大聊尺寸不合

相關新聞

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯...

超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市

喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏...

走進大倉久和「桃花林」 港點吃到飽

大倉久和飯店桃花林餐廳正推出千元有找的港點吃到飽活動，於用餐現場打卡還再加贈招牌片皮烤鴨，業者還透露，6月不僅會加碼延長「港式飲茶輕鬆點」活動外，屆時三分之二的港點菜單還會翻新。

直火烙烤 品嘗原始的異國風味

台北君悅酒店寶艾西餐廳，今夏以豪邁直火烙烤料理，呈現食材真實原味，帶您乘著味蕾環遊世界，即日起至6月14日推「Grill Around the World」菜單，嚴選橫跨全球四大洲頂級食材以直火烙烤與桌邊料理呈現，推出四道式套餐，超過15款主菜可任選搭配，而各式異國海鮮與肉品橫跨美、日、法、德、西、智利、匈牙利、紐西蘭等地區。

復古時光 來「胡同裏的寬巷子」嘗私廚

台北信義區多了個可以品嘗「無菜單私廚料理」的新去處，全新餐飲品牌「胡同裏的寬巷子」是由二大知名餐飲品牌「胡同燒肉」與「寬巷子鍋品」所聯手打造，以日本明治年間百年真跡老件打造復古時光空間，如私宅般最多僅招待十位客人。

眼影粉油比例對了 即使金箔光質地亞洲女性也能駕馭

口罩之下，紅唇已經不是今年彩妝的重點，為了不讓亞洲女性的眼妝看起來灰灰髒髒，或顯黃顯暗，或泡腫無活力，植村秀依據不同顏色...

不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行

春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova L...

CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著...

金表還是老味好 江詩丹頓、愛彼懷舊風大腕來PK

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師...

把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃...

讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。...

京成電鐵聲援台灣防疫 網友感動：想念日本了

日本私鐵「京成電鐵」今天在臉書「京成電鐵　Keisei Skyliner」發表一張照片（ https://www.fac...

熱門新聞

監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。