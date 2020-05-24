遠東全家福內壢廠展售 優惠回饋

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至6月1日，於桃園內壢廠舉辦換季出清展售活動，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，採取直營模式舉辦，優惠價格回饋給消費者。

近年來運動風盛行，特別推出採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕速乾且透氣乾爽，全面優惠價299元起。陽離子長袖運動吸排衫優惠價399元，戶外機能休閒外套有防風、防潑水效果，且兼具保暖，男女多種款式、顏色可供挑選，全面出清價980元起；男款運動休閒排汗短褲超值優惠價2件500元起。

內著熱銷商品主推「女彈力涼爽短袖上衣」，材質柔軟透氣，穿搭效果更佳舒適，優惠價任選4件396元；零碼內衣褲類出清價99元起,數量有限。

這一波還推出上班族必購的易整燙長、短袖襯衫優惠價2件798元起；西褲、休閒長褲出清599元起。寢飾熱銷商品主打床包枕套組，多款花色且尺寸齊全，標準雙人床一組1280元限量30組，售完為止。百貨專櫃品牌寢飾材質有60支高紗支棉，床包不分尺寸出清價1280元；天然乳膠枕，舒爽透氣，具防蟎抗菌效果，搶購價一顆980元。

遠東全家福內壢廠優惠展售地點在桃園市中壢區遠東路39號（平交道旁），假日照常營業。