眼影粉油比例對了 即使金箔光質地亞洲女性也能駕馭

口罩之下，紅唇已經不是今年彩妝的重點，為了不讓亞洲女性的眼妝看起來灰灰髒髒，或顯黃顯暗，或泡腫無活力，植村秀依據不同顏色的調性，重新打造比例訂製配方，逐色調配每色眼影的粉體及油脂比例，為亞洲膚色設計，推出旗下熱賣單色眼影「創藝無限眼影」全新六大質地，打造亞洲女性的3D立體眼型。

為了凸顯亞洲人獨特的膚色與眼型，2020年植村秀國際創意彩妝師團隊匯聚對亞洲臉龐的專業知識，運用創新日本高科技色料技術，研發出可襯托亞洲膚色的冷暖色調，尤其這次多增加亞洲黃肌適合的暖色系眼影，在顏色挑選上更不受限制 ，恣意選到自己的命定色。

新的比例訂製配方，逐色調配每色眼影的粉體及油脂比例，更好暈染堆疊，這次針對泡泡眼特別設計兩款全新光澤質地，有細緻液態金屬光感的金箔光質地，以及具有透明立體光感的3D虹光質地，搭配粉霧質地讓眼睛立體度提升，雙眼消腫不顯泡。

同時推出專為亞洲臉孔打造的新一代電眼神筆「3D極細防水眼線膠筆」，極細1.5mm筆蕊，筆觸更加滑順好施展且不會拉扯眼皮，即使「手殘黨」使用也不輕易失手；眼線膠配方創造出超防水、抗暈染、不脫妝，一整天「如膠似漆」緊貼眼皮的完美眼線，首發推出六種適合亞洲膚色的色號，墨黑、深棕、灰棕、暗灰 、紫灰與淺棕，每種顏色都能與亞洲偏黃膚色相互輝映，不顯濁不顯髒。