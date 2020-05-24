高雄國賓推出15道龍虎斑料理吃到飽 桌宴川粵西式烹調

以龍膽石斑和老虎斑配種的「龍虎石斑魚」，是許多老饕的最愛，同時擁有龍膽石斑的Q彈膠質與老虎斑的細緻肉質。高雄國賓飯店i River自助餐廳，將於5月30日晚餐時段推出「龍虎斑吃到飽」活動，呈見15種菜色吃法，每人餐價1280元加一成服務費。

高雄國賓飯店表示，這次選用來自屏東林邊的「鱻活一號」龍虎石斑魚，在純淨、無汙染、友善生態的環境中養殖至少1年，先於陸域的養殖場飼育一段時間後，再移到海上箱網放養，肉質甜度高，堪稱精品級水產。

i River5月30日晚餐端出15道龍虎斑料理，包括鮮甜嫩口的「龍虎斑生魚片」，以最簡單的方式品嘗原始鮮味；「清蒸龍虎斑」加入多種中藥材，滴滴精華隨著魚汁緩慢滲出，更襯托天然的鮮甜原味；「現煎龍虎斑」香氣撲鼻，入口滿溢魚肉奢華芬芳；加入港式XO醬烹煮的「XO醬炒龍虎斑」，兩者融合讓海味層次更加豐富；「現沖龍虎斑魚湯」鮮美味濃，最能呈現原汁好味與細緻口感；「松露龍虎斑拌鮮果冷盤」以獨特的松露香氣引出魚肉自身的清甜鮮美；「龍虎斑西西里蕃茄蔬菜冷盤」，以新鮮生菜搭配彈牙魚肉。

另外還有油漬龍虎斑黑椒拌洋蔥、和風醬汁拌柴魚龍虎斑、和風照燒龍虎斑頭、香草青醬佐龍虎斑球、英倫式芥末子龍虎斑拌洋芋、英倫風煎龍虎斑佐芥末奶油汁、綠胡椒將軍式煎龍虎斑、香煎石斑佐風乾蕃茄奶油醬。15種吃法滿足饕客味蕾。訂位電話07-2115201轉2472。