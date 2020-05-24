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高雄國賓推出15道龍虎斑料理吃到飽 桌宴川粵西式烹調

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄國賓飯店i River自助餐廳5月30日晚餐時段推出「龍虎斑吃到飽」活動，呈見15種菜色吃法。圖／高雄國賓飯店提供
高雄國賓飯店i River自助餐廳5月30日晚餐時段推出「龍虎斑吃到飽」活動，呈見15種菜色吃法。圖／高雄國賓飯店提供

以龍膽石斑和老虎斑配種的「龍虎石斑魚」，是許多老饕的最愛，同時擁有龍膽石斑的Q彈膠質與老虎斑的細緻肉質。高雄國賓飯店i River自助餐廳，將於5月30日晚餐時段推出「龍虎斑吃到飽」活動，呈見15種菜色吃法，每人餐價1280元加一成服務費。

高雄國賓飯店表示，這次選用來自屏東林邊的「鱻活一號」龍虎石斑魚，在純淨、無汙染、友善生態的環境中養殖至少1年，先於陸域的養殖場飼育一段時間後，再移到海上箱網放養，肉質甜度高，堪稱精品級水產。

i River5月30日晚餐端出15道龍虎斑料理，包括鮮甜嫩口的「龍虎斑生魚片」，以最簡單的方式品嘗原始鮮味；「清蒸龍虎斑」加入多種中藥材，滴滴精華隨著魚汁緩慢滲出，更襯托天然的鮮甜原味；「現煎龍虎斑」香氣撲鼻，入口滿溢魚肉奢華芬芳；加入港式XO醬烹煮的「XO醬炒龍虎斑」，兩者融合讓海味層次更加豐富；「現沖龍虎斑魚湯」鮮美味濃，最能呈現原汁好味與細緻口感；「松露龍虎斑拌鮮果冷盤」以獨特的松露香氣引出魚肉自身的清甜鮮美；「龍虎斑西西里蕃茄蔬菜冷盤」，以新鮮生菜搭配彈牙魚肉。

另外還有油漬龍虎斑黑椒拌洋蔥、和風醬汁拌柴魚龍虎斑、和風照燒龍虎斑頭、香草青醬佐龍虎斑球、英倫式芥末子龍虎斑拌洋芋、英倫風煎龍虎斑佐芥末奶油汁、綠胡椒將軍式煎龍虎斑、香煎石斑佐風乾蕃茄奶油醬。15種吃法滿足饕客味蕾。訂位電話07-2115201轉2472。

6月1日至5日每天限量推出一席「龍虎聚國賓」饗宴，每席10人2萬元加一成服務費，主廚團隊運用川、粵、西式烹調手法，享有精緻美饌、專屬包廂與專人服務，可品嘗8道高檔菜色。頭盤是集結川、粵經典前菜的「八喜碟」；「牛肝菌瑤柱排翅」將柔滑彈牙的排翅與鮮甜干貝蒸煮數小時，湯汁滑順滋補；「松露金蒜龍蝦尾」的蒜香附著在緊實彈牙的龍蝦肉上，再以松露提鮮；「蔥油甘露虎斑件」以最簡單的清蒸方式呈現魚肉的清甜原味與細緻口感；「雞粥野菌娃娃菜」粥綿雞滑菜軟嫩，散發淡淡野菌香氣；「鱻魚干貝米粉湯」濃縮海鮮的珍味精華，魚湯入喉溫潤清鮮；「菠蘿豆漿叉燒酥」趁熱一口咬下，可同時感受到底層千層酥皮的酥香、上層菠蘿麵包的鬆軟以及內餡叉燒與豆奶交織的甜香；「芋見杏福」以細滑順口的古早味純正杏仁茶搭配綿密芋泥球。訂位電話07-2115201轉2353~2355。

鮮甜嫩口的「龍虎斑生魚片」，以最簡單的方式品嘗原始鮮味。圖／高雄國賓飯店提供
鮮甜嫩口的「龍虎斑生魚片」，以最簡單的方式品嘗原始鮮味。圖／高雄國賓飯店提供

菜色 520

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