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不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行
春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova Lowena保加利亞的狂想曲、Uma Wang遙想龐貝的華麗史詩以及ETRO的粗獷民族風等，都透過服裝輪廓，引人遨遊世界各地的神秘國度。
onefifteen初衣食午集結眾多話題品牌，也推出多元新作，獨家引進印尼經典刺繡品牌Biyan，以刺繡工藝的精緻表現立足，傳統的蠟染、編織和繡花等工藝都是巧妙手法，在仲夏夜之夢的主題下，有著百花綻放的詭譎與柔媚。華裔設計師Uma Wang則是將遙遠的龐貝古城召喚至眼前，將布匹變成史詩鉅作的舞台，斑駁的斷壁殘垣、褪色的壁畫石雕，都成了染印布料的靈感，以象牙白、軍綠色為主調，表現時間流逝的痕跡。英國品牌Chopova Lowena的設計師，則是以故鄉保加利亞的民族風格設計裙裝，運用皮革腰帶、登山扣夾以及回收二手布料等，賦予傳統服飾嶄新生命。
Marine Serre緊扣環保主題，黑色河流系列以象徵石油的黑色作為基調，搭配鮮明的紅、白、藍、黃色；Simone Rocha則是將愛爾蘭古老習俗中的鷦鷯男孩變得幽默神秘，在誇張的廓形中，透過層層疊加的紡紗、珍珠及古典刺繡、鉚釘裝飾，表現如同祭典般的人文之美。此外，義大利品牌ETRO的2020早秋系列，以濃厚的西部民族色彩為主調，帥氣瀟灑的輪廓，呈現部落風格的懷舊與大器，讓人感受時空錯置的迷離。
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