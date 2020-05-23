不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行

春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova Lowena保加利亞的狂想曲、Uma Wang遙想龐貝的華麗史詩以及ETRO的粗獷民族風等，都透過服裝輪廓，引人遨遊世界各地的神秘國度。

onefifteen初衣食午集結眾多話題品牌，也推出多元新作，獨家引進印尼經典刺繡品牌Biyan，以刺繡工藝的精緻表現立足，傳統的蠟染、編織和繡花等工藝都是巧妙手法，在仲夏夜之夢的主題下，有著百花綻放的詭譎與柔媚。華裔設計師Uma Wang則是將遙遠的龐貝古城召喚至眼前，將布匹變成史詩鉅作的舞台，斑駁的斷壁殘垣、褪色的壁畫石雕，都成了染印布料的靈感，以象牙白、軍綠色為主調，表現時間流逝的痕跡。英國品牌Chopova Lowena的設計師，則是以故鄉保加利亞的民族風格設計裙裝，運用皮革腰帶、登山扣夾以及回收二手布料等，賦予傳統服飾嶄新生命。