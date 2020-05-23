CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著水桶包款，顯得帥氣可愛。

在受疫情影響的動盪時刻，CELINE推出的包款新色宛如一陣輕柔的風，視覺上有撫慰人心的效果，也挹注溫柔平靜的力量。顏色取材自大自然，用寧謐空靈的色調，襯托淡雅的氣質，宋祖兒身上的Classic有著北極藍的清淡，她搭襯夏裝穿出了清新的季節感；李沁則是以粉色系的Triomphe包款配襯休閒裝束，簡約中顯現包款的俐落輪廓；馬思純則是以條紋衫搭配吊帶裙，看似鄰家女孩的輕鬆，手上拿著水桶包，也顯得帥氣。