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CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
李沁選搭CELINE Triomphe系列手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
李沁選搭CELINE Triomphe系列手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著水桶包款，顯得帥氣可愛。

在受疫情影響的動盪時刻，CELINE推出的包款新色宛如一陣輕柔的風，視覺上有撫慰人心的效果，也挹注溫柔平靜的力量。顏色取材自大自然，用寧謐空靈的色調，襯托淡雅的氣質，宋祖兒身上的Classic有著北極藍的清淡，她搭襯夏裝穿出了清新的季節感；李沁則是以粉色系的Triomphe包款配襯休閒裝束，簡約中顯現包款的俐落輪廓；馬思純則是以條紋衫搭配吊帶裙，看似鄰家女孩的輕鬆，手上拿著水桶包，也顯得帥氣。

CELINE以絢爛春色的景象為靈感，將晨曦、藍天、礦石、植物的色彩，運用在包款上，帶來安定與舒心的視覺，內斂優雅地展現經典包款的新貌。包括品牌的The 16、Besace 16、Classic、Belt、Sangle、Luggage及各款小皮件，都綻放釉彩般的靜謐光影。The 16為創意總監Hedi Slimane上任後推出的首個包款，別具意義，復古粉也是品牌近期少見的女性化色彩，為都會輪廓點綴了一絲柔美氣息。

Besace 16檸檬黃色緞面小牛皮小型肩背包，75,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Besace 16檸檬黃色緞面小牛皮小型肩背包，75,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
The 16復古粉緞面小牛皮小型提包，13萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
The 16復古粉緞面小牛皮小型提包，13萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
馬思純帥氣拎著CELINE Big Bag Bucket系列包款。圖／取自微博
馬思純帥氣拎著CELINE Big Bag Bucket系列包款。圖／取自微博
宋祖兒演繹北極藍CELINE Classic系列手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
宋祖兒演繹北極藍CELINE Classic系列手袋。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Luggage薄荷綠小牛皮肩背提包，81,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Luggage薄荷綠小牛皮肩背提包，81,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Big Bag Bucket礦石灰柔軟小牛皮袖珍型提包，56,000 元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Big Bag Bucket礦石灰柔軟小牛皮袖珍型提包，56,000 元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Belt北極藍粒紋小牛皮肩背提包，69,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Belt北極藍粒紋小牛皮肩背提包，69,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe檸檬黃色光滑小牛皮肩背包，10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Triomphe檸檬黃色光滑小牛皮肩背包，10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Cabas卡其綠粒紋小牛皮肩背提包，41,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Cabas卡其綠粒紋小牛皮肩背提包，41,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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