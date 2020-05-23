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金表還是老味好 江詩丹頓、愛彼懷舊風大腕來PK

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Vacheron Constatin，Patrimony月相和逆跳日曆腕表，鉑金，時間顯示，月相與逆跳日期功能，限量50只，專賣店限定，222萬元。圖 / Vacheron Constatin提供。
Vacheron Constatin，Patrimony月相和逆跳日曆腕表，鉑金，時間顯示，月相與逆跳日期功能，限量50只，專賣店限定，222萬元。圖 / Vacheron Constatin提供。

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師注入新意、再造經典。同樣是金表，過去黃K金總給人老氣、過時的印象，但愛彼（Audemars Piguet）今年一只「Re」master計時碼表，卻在新舊之際找到巧妙定位。

表廠自一款1943年代的古董款式得到啟發，不僅當代品牌以皇家橡樹為設計主流，在1930到1950年代的二十多年間，有出廠紀錄的計時碼表更僅得300多枚，可見珍稀。40毫米的精鋼表殼，有著鮮明的1943年代氣氛：淚滴式的表耳、圓形的表殼，而雖然是以精鋼為表殼材質，但表圈、表冠與計時碼表的按鈕，則分別運用了玫瑰金，同時表面則運用了黃K金，古色古香。但機芯則採用新款自製的4409自動上鍊機芯，共由349枚零件組成並具飛返計時碼表功能，有一份懷舊老成的外表，但內在的動力，卻展現當代的精密，躍躍欲試。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）是擁有260多年歷史的頂級鐘表品牌、始終維持古典風範，Patrimony系列的月相和逆跳日曆腕表最早在2017年推出，今年年初首發一只玫瑰金搭配藍色表面的組合，而在鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展後，品牌火速再送上一枚950鉑金款、鉑金表面的專賣店限定款，限量發行50只。

Patrimony系列始終都從1950年代的古董款式汲取靈感再出發，而這枚鉑金腕表同樣維持了1950年代的溫潤與優雅，長型分鐘指針前緣微微的下彎，是為了能更精確地指出當下的分鐘；而表面上半部約180度的日期逆跳，正與六點鐘方向的29又1/2月相顯示，上下呼應，產生微妙視覺平衡。經噴砂處理的950鉑金錶面，散發出懷舊的時代氛圍，但275個零件組成的2460 R31L自動上鍊機芯，卻具現了江詩丹頓當代製表工藝之精髓。雖然表款設計仿自1950年代，但鉑金的白皙光澤，卻散發新時代的光彩，並將目光投向遠方。

Audemars Piguet，Remaster01計時碼表，精鋼，自動上鍊機芯，40毫米，飛返計時碼表功能，169萬7,000元。圖 / Audemars Piguet提供。
Audemars Piguet，Remaster01計時碼表，精鋼，自動上鍊機芯，40毫米，飛返計時碼表功能，169萬7,000元。圖 / Audemars Piguet提供。
淚滴式表耳和復古的多層次貴金屬運用，「ReMaster」計時碼表是愛彼向1943年古董款式的致意之作。圖 / Audemars Piguet提供。
淚滴式表耳和復古的多層次貴金屬運用，「ReMaster」計時碼表是愛彼向1943年古董款式的致意之作。圖 / Audemars Piguet提供。
扁平、修長的40毫米鉑金表殼，微微前彎的分鐘指針，將古意藏細節。圖 / Vacheron Constatin提供。
扁平、修長的40毫米鉑金表殼，微微前彎的分鐘指針，將古意藏細節。圖 / Vacheron Constatin提供。

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