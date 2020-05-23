金表還是老味好 江詩丹頓、愛彼懷舊風大腕來PK

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師注入新意、再造經典。同樣是金表，過去黃K金總給人老氣、過時的印象，但愛彼（Audemars Piguet）今年一只「Re」master計時碼表，卻在新舊之際找到巧妙定位。

表廠自一款1943年代的古董款式得到啟發，不僅當代品牌以皇家橡樹為設計主流，在1930到1950年代的二十多年間，有出廠紀錄的計時碼表更僅得300多枚，可見珍稀。40毫米的精鋼表殼，有著鮮明的1943年代氣氛：淚滴式的表耳、圓形的表殼，而雖然是以精鋼為表殼材質，但表圈、表冠與計時碼表的按鈕，則分別運用了玫瑰金，同時表面則運用了黃K金，古色古香。但機芯則採用新款自製的4409自動上鍊機芯，共由349枚零件組成並具飛返計時碼表功能，有一份懷舊老成的外表，但內在的動力，卻展現當代的精密，躍躍欲試。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）是擁有260多年歷史的頂級鐘表品牌、始終維持古典風範，Patrimony系列的月相和逆跳日曆腕表最早在2017年推出，今年年初首發一只玫瑰金搭配藍色表面的組合，而在鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）展後，品牌火速再送上一枚950鉑金款、鉑金表面的專賣店限定款，限量發行50只。