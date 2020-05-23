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把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼
什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃檸檬、多汁櫻桃作為配件的設計，沁涼、微酸的感官觸動，讓人感受夏日時尚的涼爽無憂。
MICHAEL KORS高級時裝Collection系列特別推出水果印花新作，為炎熱的夏季注入沁涼好心情，品牌選用了亮眼的鮮黃檸檬、甜美可愛的櫻桃作為包身圖騰，運用在品牌指標的Bancroft手提肩背兩用包、或是有著立體金屬MKC Logo鍊帶包款之上，俏皮的圖樣，就像冰涼的檸檬果茶，讓人沉浸在夏季的輕鬆氛圍之中。
法國品牌maje則從六○年代美國攝影師Slim Aarons作品取材，打造夏日限量系列，Slim Aarons先是在二戰期間擔當攝影記者，爾後沉醉在法國蔚藍海岸的無憂無慮之中，他所拍攝的游泳池畔派對散發上流社會的奢華氣息，maje的創意總監Judith Milgrom相當喜愛Slim Aarons這張作品，因而運用明信片的圖樣概念，設計印花點綴洋裝、襯衫和連身裙等，所有單品皆為夏日限量系列，6月2日在台上市，其中的水波紋長洋裝和泳衣，就像是穿了一座游泳池在身上，帶來超涼爽的視覺。
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