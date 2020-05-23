把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃檸檬、多汁櫻桃作為配件的設計，沁涼、微酸的感官觸動，讓人感受夏日時尚的涼爽無憂。

MICHAEL KORS高級時裝Collection系列特別推出水果印花新作，為炎熱的夏季注入沁涼好心情，品牌選用了亮眼的鮮黃檸檬、甜美可愛的櫻桃作為包身圖騰，運用在品牌指標的Bancroft手提肩背兩用包、或是有著立體金屬MKC Logo鍊帶包款之上，俏皮的圖樣，就像冰涼的檸檬果茶，讓人沉浸在夏季的輕鬆氛圍之中。