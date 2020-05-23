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把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
maje 2020春夏系列的靈感來自Slim Aarons攝影作品，也成為服裝上的印花圖案。圖／maje提供
maje 2020春夏系列的靈感來自Slim Aarons攝影作品，也成為服裝上的印花圖案。圖／maje提供

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃檸檬、多汁櫻桃作為配件的設計，沁涼、微酸的感官觸動，讓人感受夏日時尚的涼爽無憂。

MICHAEL KORS高級時裝Collection系列特別推出水果印花新作，為炎熱的夏季注入沁涼好心情，品牌選用了亮眼的鮮黃檸檬、甜美可愛的櫻桃作為包身圖騰，運用在品牌指標的Bancroft手提肩背兩用包、或是有著立體金屬MKC Logo鍊帶包款之上，俏皮的圖樣，就像冰涼的檸檬果茶，讓人沉浸在夏季的輕鬆氛圍之中。

法國品牌maje則從六○年代美國攝影師Slim Aarons作品取材，打造夏日限量系列，Slim Aarons先是在二戰期間擔當攝影記者，爾後沉醉在法國蔚藍海岸的無憂無慮之中，他所拍攝的游泳池畔派對散發上流社會的奢華氣息，maje的創意總監Judith Milgrom相當喜愛Slim Aarons這張作品，因而運用明信片的圖樣概念，設計印花點綴洋裝、襯衫和連身裙等，所有單品皆為夏日限量系列，6月2日在台上市，其中的水波紋長洋裝和泳衣，就像是穿了一座游泳池在身上，帶來超涼爽的視覺。

MICHAEL KORS立體櫻桃裝飾高跟鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS立體櫻桃裝飾高跟鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
maje池畔印花襯衫，9,050元。圖／maje提供
maje池畔印花襯衫，9,050元。圖／maje提供
maje水波紋連身泳衣，價格店洽。圖／maje提供
maje水波紋連身泳衣，價格店洽。圖／maje提供
MICHAEL KORS Collection的夏日檸檬系列單品，有著清涼愉快的氛圍。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection的夏日檸檬系列單品，有著清涼愉快的氛圍。圖／MICHAEL KORS提供
maje池畔印花短褲，價格店洽。圖／maje提供
maje池畔印花短褲，價格店洽。圖／maje提供
maje腰際鏤空水波紋長洋裝，12,750元。圖／maje提供
maje腰際鏤空水波紋長洋裝，12,750元。圖／maje提供
MICHAEL KORS Monogramme檸檬印花鍊帶包，47,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Monogramme檸檬印花鍊帶包，47,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bancroft檸檬印花迷你提包，31,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Bancroft檸檬印花迷你提包，31,700元。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS Collection以檸檬為圖像，maje向Slim Aarons攝影作品致敬，各自推出夏日系列單品。圖／MICHAEL KORS和maje提供
MICHAEL KORS Collection以檸檬為圖像，maje向Slim Aarons攝影作品致敬，各自推出夏日系列單品。圖／MICHAEL KORS和maje提供
maje池畔印花襯衫，9,050元。圖／maje提供
maje池畔印花襯衫，9,050元。圖／maje提供
maje 2020春夏系列的靈感來自Slim Aarons攝影作品，也成為服裝圖樣設計。圖／maje提供
maje 2020春夏系列的靈感來自Slim Aarons攝影作品，也成為服裝圖樣設計。圖／maje提供
MICHAEL KORS立體檸檬裝飾高跟鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS立體檸檬裝飾高跟鞋，價格店洽。圖／MICHAEL KORS提供

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