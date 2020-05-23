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讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
PIAGET，Possession 系列，18K玫瑰金鑲鑽戒指，鑲嵌鑽石約0.11克拉，56,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession 系列，18K玫瑰金鑲鑽戒指，鑲嵌鑽石約0.11克拉，56,000元。圖 / PIAGET提供。

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。伯爵今年則推薦了多款鑽戒，包含經典的Possesstion對戒、從玫瑰中蛻變靈感而來的Piaget Rose鑽戒，以及Treasures Collecion高級珠寶鑽戒，強調單一寶石的貴重珍稀。

PIAGET Passion鉑金單鑽戒指，將層層錯落的玫瑰花瓣，以簡約的線條托拱出圓形明亮式切割鑽石，似有花香撲鼻而來，而另一款Jardin Secret鑽戒同樣從大自然的美景中取經，將花瓣上稍縱即逝的露珠，定型於鑽戒之上，也像將戀人們的變幻情意，定格也定型。可旋轉的Possession系列，是伯爵的經典之作：可旋動的雙圈設計，像是兩個獨立的個體緊密結合，有流暢的轉身空間、同時保有默契天衣無縫。該系列同有18K玫瑰金與18K白金，並有無鑽、鑲鑽的多種不同版本。

而Treasures系列則鎖定貴重寶石，透過粉紅剛玉的浪漫、紅寶石的嫵媚熱情，又或藍寶石的高雅和祖母綠的古典傳家，寶石份量皆從一克拉起跳，同時戒台側邊再鑲以不同切割形狀的白鑽，讓誓言進行到底、也讓戀人只能say yes。

PIAGET，Treasures系列18K白金紅寶石高級珠寶戒指（G34M6500），價格店洽。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasures系列18K白金紅寶石高級珠寶戒指（G34M6500），價格店洽。圖 / PIAGET提供。
透過精湛的嚴選寶石與金工工藝，伯爵的珠寶鑽戒，讓心愛的他（或她），只能say yes。圖 / PIAGET提供。
透過精湛的嚴選寶石與金工工藝，伯爵的珠寶鑽戒，讓心愛的他（或她），只能say yes。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列，18K白金鑲鑽戒指（G34PK500 ），鑲嵌37顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.53克拉，17萬6,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Possession系列，18K白金鑲鑽戒指（G34PK500 ），鑲嵌37顆圓形明亮式切割鑽石總重約0.53克拉，17萬6,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasure系列單顆寶石戒指，主石包含紅寶石、祖母綠、黃鑽與藍寶石，主石皆從一克拉起。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasure系列單顆寶石戒指，主石包含紅寶石、祖母綠、黃鑽與藍寶石，主石皆從一克拉起。圖 / PIAGET提供。

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