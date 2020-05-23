讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。伯爵今年則推薦了多款鑽戒，包含經典的Possesstion對戒、從玫瑰中蛻變靈感而來的Piaget Rose鑽戒，以及Treasures Collecion高級珠寶鑽戒，強調單一寶石的貴重珍稀。

PIAGET Passion鉑金單鑽戒指，將層層錯落的玫瑰花瓣，以簡約的線條托拱出圓形明亮式切割鑽石，似有花香撲鼻而來，而另一款Jardin Secret鑽戒同樣從大自然的美景中取經，將花瓣上稍縱即逝的露珠，定型於鑽戒之上，也像將戀人們的變幻情意，定格也定型。可旋轉的Possession系列，是伯爵的經典之作：可旋動的雙圈設計，像是兩個獨立的個體緊密結合，有流暢的轉身空間、同時保有默契天衣無縫。該系列同有18K玫瑰金與18K白金，並有無鑽、鑲鑽的多種不同版本。