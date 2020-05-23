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京成電鐵聲援台灣防疫 網友感動：想念日本了
日本私鐵「京成電鐵」今天在臉書「京成電鐵 Keisei Skyliner」發表一張照片（https://www.facebook.com/keisei.skyliner/posts/3120774387987221），正值防疫期間，員工手持標語，為台灣加油，表達台日友好，讓台灣網友深受感動，紛紛留言「想念日本了」、「期待下次的搭乘」、「一起加油」。
京成電鐵在官網寫下「京成電鐵致台灣的朋友們」，內容表示，「台灣的朋友們，我們一直都支持著你們。持續勤洗手勤漱口吧！台灣加油！！一起加油！！打起精神！期待再次見面！由衷期待疫情結束後與大家交流。日本加油、台灣加油！京成集團Inbound全體員工敬上」。文末並標註「日本向台灣」、「桃園捷運」、「桃園市」。
台灣網友也PO出過去搭乘京成電鐵時拍的照片，友網友說，「謝謝，日本也加油哦，期待能儘快再去日本旅遊！購物！跑馬拉松」、「我好想念拖著行李在月台等待京成帶我前往上野」、「日本，也請加油....我們都期待疫情平息的那一天」、「好想再坐一次」。
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