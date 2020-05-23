快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男孩系韓星張基龍、李宰旭戲出同門 又都選BALLY穿搭

聯合報 / 楊詩涵/專題即時報導
韓星李宰旭在「天氣好的話，我會去找你」劇中選用BALLY Henri公事包款。圖／皆截自JTBC
韓星李宰旭在「天氣好的話，我會去找你」劇中選用BALLY Henri公事包款。圖／皆截自JTBC

曾經在「請輸入檢索詞www」中同台的韓星張基龍、李宰旭，近期分別在各自演出的劇中選搭了BALLY包款，此外，新一代男星宋柏緯、王可元、傅孟柏也選穿了品牌服裝、配件，讓這個瑞士百年品牌有了年輕化的新氣象。

張基龍在「重生（Born Again）」中挑大梁演出男主角，飾演醫大生，各式各樣的後背包成了符合人設的穿搭，在劇中他就搭襯了BALLY Explore黑色尼龍後背包，營造年輕學子的氣息；Explore系列以輕盈的尼龍材質為主，且防潑水、易清洗，很適合作為日常、出遊的單品，兼顧耐髒特質、實搭輪廓。嶄露頭角的小鮮肉李宰旭前景看好，22歲即博得好演技的評價，在「天氣好的話，我會去找你」劇中也展現了可愛大男孩的清新，同樣詮釋了Henri系列公事包，經典的TSP紅白線條帶來極高辨識度。

男演員包括宋柏緯、王可元、傅孟柏也都選穿了BALLY春夏的服裝、鞋履，2020春夏男裝滿懷冒險熱情，因此推出登山鞋以及Vegas、Bienne運動鞋，以視覺清爽的白色為主。包款部分則是朝向實用多工的設計導向，例如側背包、後背包、腰包等日常包款，除了實用性之外，也向運動風靠攏，運用撞色或漸層細節，打造搶眼視覺效果。

Galaxy象牙白牛皮休閒鞋，22,380元。圖／BALLY提供
Galaxy象牙白牛皮休閒鞋，22,380元。圖／BALLY提供
張基龍在韓劇「Born Again」中選搭BALLY Explore黑色尼龍後背包28,800元。圖／截自KBS「Born Again」
張基龍在韓劇「Born Again」中選搭BALLY Explore黑色尼龍後背包28,800元。圖／截自KBS「Born Again」
張基龍在韓劇「Born Again」中選搭BALLY Explore黑色尼龍後背包28,800元。圖／截自KBS「Born Again」
張基龍在韓劇「Born Again」中選搭BALLY Explore黑色尼龍後背包28,800元。圖／截自KBS「Born Again」
BALLY Competition白色牛皮平紋黑色logo厚底休閒鞋，18,800元。圖／BALLY提供
BALLY Competition白色牛皮平紋黑色logo厚底休閒鞋，18,800元。圖／BALLY提供
傅孟柏身穿BALLY Cutsew灰色logo連帽衛衣17,080元。圖／BALLY提供
傅孟柏身穿BALLY Cutsew灰色logo連帽衛衣17,080元。圖／BALLY提供
宋柏緯演繹BALLY Competition白色牛皮平紋黑色logo厚底休閒鞋18,800元。圖／BALLY提供
宋柏緯演繹BALLY Competition白色牛皮平紋黑色logo厚底休閒鞋18,800元。圖／BALLY提供
張基龍在韓劇「Born Again」中選搭BALLY Explore黑色尼龍後背包28,800元。圖／截自KBS「Born Again」幕後花絮
張基龍在韓劇「Born Again」中選搭BALLY Explore黑色尼龍後背包28,800元。圖／截自KBS「Born Again」幕後花絮
Ace藍色牛皮logo直式斜肩包，31,580元。圖／BALLY提供
Ace藍色牛皮logo直式斜肩包，31,580元。圖／BALLY提供
BALLY Explore黑色尼龍後背包，28,800元。圖／BALLY提供
BALLY Explore黑色尼龍後背包，28,800元。圖／BALLY提供
王可元詮釋BALLY Cutsew白色純棉logo上衣7,580元、Ace藍色牛皮logo直式斜肩包31,580元、Vegas撞色厚底休閒鞋24,580元。圖／BALLY提供
王可元詮釋BALLY Cutsew白色純棉logo上衣7,580元、Ace藍色牛皮logo直式斜肩包31,580元、Vegas撞色厚底休閒鞋24,580元。圖／BALLY提供
Vegas撞色厚底休閒鞋，24,580元。圖／BALLY提供
Vegas撞色厚底休閒鞋，24,580元。圖／BALLY提供
王可元詮釋BALLY Cutsew白色純棉logo上衣7,580元、Ace藍色牛皮logo直式斜肩包31,580元、Vegas撞色厚底休閒鞋24,580元。圖／BALLY提供
王可元詮釋BALLY Cutsew白色純棉logo上衣7,580元、Ace藍色牛皮logo直式斜肩包31,580元、Vegas撞色厚底休閒鞋24,580元。圖／BALLY提供
BALLY Explore黑色尼龍信差包，27,080元。圖／BALLY提供
BALLY Explore黑色尼龍信差包，27,080元。圖／BALLY提供

品牌 瑞士

延伸閱讀

王可元天蠍男恐怖浪漫 逼情人吃光料理「一點不能剩」

安心亞宋柏緯鐵道浪漫重逢 借錢求籤占卜婚姻大事

蔡佩軒、Allyson攜手直播開唱 宋柏緯、陳璇踢館喊苦

龍劭華直播吐「驚」語 遭女兒手刀堵嘴

相關新聞

超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市

喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏...

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯...

不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行

春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova L...

CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著...

金表還是老味好 江詩丹頓 愛彼 懷舊風大腕來PK

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師...

把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃...

讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。...

京成電鐵聲援台灣防疫 網友感動：想念日本了

日本私鐵「京成電鐵」今天在臉書「京成電鐵　Keisei Skyliner」發表一張照片（ https://www.fac...

男孩系韓星張基龍、李宰旭戲出同門 又都選BALLY穿搭

曾經在「請輸入檢索詞www」中同台的韓星張基龍、李宰旭，近期分別在各自演出的劇中選搭了BALLY包款，此外，新一代男星宋...

跨境網購日貨排行榜！海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌上榜

防疫期間無法出國，帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣跨境訂單於疫情爆發後年成長1.2倍，根據Yahoo奇摩拍賣最新...

天氣熱用「降溫噴霧」小心臉會爛！醫生提醒避開2成分

台灣的夏天，高溫又潮濕，走在路上沒多久，臉上汗如雨下，妝也花了，許多人就愛使用各種「降溫產品」，譬如降溫噴霧、保濕噴霧等...

亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身 自帶超強氣場

透過配戴珠寶或華服，奢侈品總能為人們帶來自信與魅力。17歲就登上紐約時裝周，日本首席超模富永愛（Ai Tominaga）...

熱門新聞

監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。