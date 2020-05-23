男孩系韓星張基龍、李宰旭戲出同門 又都選BALLY穿搭

曾經在「請輸入檢索詞www」中同台的韓星張基龍、李宰旭，近期分別在各自演出的劇中選搭了BALLY包款，此外，新一代男星宋柏緯、王可元、傅孟柏也選穿了品牌服裝、配件，讓這個瑞士百年品牌有了年輕化的新氣象。

張基龍在「重生（Born Again）」中挑大梁演出男主角，飾演醫大生，各式各樣的後背包成了符合人設的穿搭，在劇中他就搭襯了BALLY Explore黑色尼龍後背包，營造年輕學子的氣息；Explore系列以輕盈的尼龍材質為主，且防潑水、易清洗，很適合作為日常、出遊的單品，兼顧耐髒特質、實搭輪廓。嶄露頭角的小鮮肉李宰旭前景看好，22歲即博得好演技的評價，在「天氣好的話，我會去找你」劇中也展現了可愛大男孩的清新，同樣詮釋了Henri系列公事包，經典的TSP紅白線條帶來極高辨識度。