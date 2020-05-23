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Yahoo奇摩拍賣公布「國人最愛買日貨TOP 5」！海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌上榜
防疫期間無法出國，帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣跨境訂單於疫情爆發後年成長1.2倍，根據Yahoo奇摩拍賣最新公布的「國人最愛購買日貨TOP 5排行榜」，冠軍為受疫情影響引爆買氣的口罩、目前已受管制，第2～5名依序為海賊王公仔及周邊商品、七龍珠周邊商品、美術相關書籍、寶可夢卡牌，其中卡通、動漫就搶占3席。
日本自2015年起連續蟬聯台灣人旅遊最愛國家，去年旅日人次更累積超過491萬人次，消費者不僅愛赴日旅遊，也愛買日貨，Yahoo奇摩拍賣盤點國人最愛跨境購買的TOP 5商品類別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化（如模型、DIY手工藝等）、美容健康保養，尤其美容健康保養類別今年異軍突起，單月業績暴漲18倍；跨境購買的用戶以30～39歲男性居多，平均客單價近萬元。
Yahoo奇摩拍賣與日本Yahoo！ JAPAN拍賣、日本專業代標代購電商Buyee攜手成立競標直購服務聯盟，集結超過6千萬件日本夯品，並推出中文化及中文客服，持續深化跨境代購服務。瞄準跨境購買需求，並響應財政部關務署進口包裹實名制，Yahoo奇摩拍賣推廣「EZ WAY易利委」App綁定實名認證教學，透過加入會員、競標喜愛商品、完成實名制認證等3個步驟，就能輕鬆跨境買日貨，即日起至5月31日祭出Buyee空運限定「國際運費」及「超商取貨手續費」雙0元優惠，選擇其他運送方式也可不限次數享1,000日圓運費折扣。
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