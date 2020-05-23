Yahoo奇摩拍賣公布「國人最愛買日貨TOP 5」！海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌上榜

防疫期間無法出國，帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣跨境訂單於疫情爆發後年成長1.2倍，根據Yahoo奇摩拍賣最新公布的「國人最愛購買日貨TOP 5排行榜」，冠軍為受疫情影響引爆買氣的口罩、目前已受管制，第2～5名依序為海賊王公仔及周邊商品、七龍珠周邊商品、美術相關書籍、寶可夢卡牌，其中卡通、動漫就搶占3席。

日本自2015年起連續蟬聯台灣人旅遊最愛國家，去年旅日人次更累積超過491萬人次，消費者不僅愛赴日旅遊，也愛買日貨，Yahoo奇摩拍賣盤點國人最愛跨境購買的TOP 5商品類別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化（如模型、DIY手工藝等）、美容健康保養，尤其美容健康保養類別今年異軍突起，單月業績暴漲18倍；跨境購買的用戶以30～39歲男性居多，平均客單價近萬元。