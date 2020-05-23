天氣熱用「降溫噴霧」小心臉會爛！醫生提醒避開2成分

台灣的夏天，高溫又潮濕，走在路上沒多久，臉上汗如雨下，妝也花了，許多人就愛使用各種「降溫產品」，譬如降溫噴霧、保濕噴霧等，或甚是一些冰涼貼等，但皮膚科醫師提醒，這類產品容易讓肌膚過敏，甚至出現接觸性皮膚炎，讓整個臉爛掉，特別提醒如果有2種成分，使用前一定要先做肌膚測試，才能保護好肌膚。

皮膚科醫師廖苑利發現，高溫來臨時，許多人皮膚卻出現紅腫過敏，原來是用了不適合自己的降溫產品，她提醒，兩種成分要特別注意，包括揮發計、以及薄荷腦、茶樹精油等成分。

廖苑利解釋，揮發劑如酒精、丙醇等，這類成分容易在空氣中快速蒸發，會讓肌膚帶來清爽與涼感，天氣熱時，一用就會覺得降溫，但揮發既容易對肌膚產生刺激性，導致過敏。

另外產生涼感的成分如薄荷腦、茶樹精油等，同樣會有瞬間沁涼的效果，卻同樣對肌膚較刺激，容易產生過敏反應，會讓肌膚不適、紅腫癢等，購買相關產品時，記得要避開這類成分的商品，若還是想使用，記得先在手腕、手肘處做過敏反應測試。