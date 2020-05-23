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亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身自帶超強氣場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
簡單的素色西裝上衣和珠寶，富永愛舉手投足皆散發強大氣場。圖 /翻攝自ig ＠ai_tominaga_official。
簡單的素色西裝上衣和珠寶，富永愛舉手投足皆散發強大氣場。圖 /翻攝自ig ＠ai_tominaga_official。

透過配戴珠寶或華服，奢侈品總能為人們帶來自信與魅力。17歲就登上紐約時裝周，日本首席超模富永愛（Ai Tominaga）除了獅子座的天生強大自信，更是日本宛如神話般的傳奇模特兒。三月初時除了發表個人首本美容書「美的法則」，日前更在個人ig大曬多張她為時尚雜誌拍攝的時尚形象視覺，除了大量穿戴來自巴黎的Boucheron珠寶作品，簡單舉手投足，已經散發強大氣場。

富永愛15歲即開始天橋生涯，近180的修長身高與東方風格精緻五官，更在17歲就參與紐約時裝周，日後除登上歐美多個頂級時裝品牌秀場，甚至也曾為高級訂製服走秀，晉身「超模」等級。2013年時曾為了家庭生活暫別螢光幕前，直到2019年一月則宣告復出。而近日為時尚雜誌拍攝時，身上的Boucheron珠寶更展現了時髦輕巧的奢華風采。

像是將西裝外套開展時，胸前配帶的Quatre小型項鍊展現了複合材質的混搭配力，另外她也配戴了以靈蛇為靈感的Serpent Bohème系列耳釘、戒指與手環；事實上，在三月初發行美容書「美的法則」時，富永愛也曾穿上Giorgio Armani的2020春夏時裝，展現揉合優雅性感的自信風采，巧合的是，2019年復出時的場合，正是Giorgio Armani的高級訂製服秀場，連復出的場合都非同凡響，堪稱亞洲最強超模。

富永愛日前在個人ig貼出多張為時尚雜誌拍攝的形象照片，並配戴上多款Boucheron珠寶飾品。圖 /翻攝自ig ＠ai_tominaga_official。
富永愛日前在個人ig貼出多張為時尚雜誌拍攝的形象照片，並配戴上多款Boucheron珠寶飾品。圖 /翻攝自ig ＠ai_tominaga_official。
富永愛的超模好身材，之前也曾穿上Giorgio Armani 2020春夏新裝，美登香港女性時尚雜誌。圖 /翻攝自ig ＠giorgioarmani。
富永愛的超模好身材，之前也曾穿上Giorgio Armani 2020春夏新裝，美登香港女性時尚雜誌。圖 /翻攝自ig ＠giorgioarmani。
Boucheron，Quatre White系列長項鍊小尺寸（JCL01152），黃金、白金、玫瑰金，白色陶瓷、鑽石，17萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Quatre White系列長項鍊小尺寸（JCL01152），黃金、白金、玫瑰金，白色陶瓷、鑽石，17萬5,000元。圖 / Boucheron提供。
Quatre系列是Boucheron經典之一，透過不同紋飾的堆疊，創造獨特混搭魅力。Quatre White系列指環（JRG01599），玫瑰金、鑽石、白色陶瓷、黃金，27萬4,000元。圖 / Boucheron提供。
Quatre系列是Boucheron經典之一，透過不同紋飾的堆疊，創造獨特混搭魅力。Quatre White系列指環（JRG01599），玫瑰金、鑽石、白色陶瓷、黃金，27萬4,000元。圖 / Boucheron提供。

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