亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身自帶超強氣場

透過配戴珠寶或華服，奢侈品總能為人們帶來自信與魅力。17歲就登上紐約時裝周，日本首席超模富永愛（Ai Tominaga）除了獅子座的天生強大自信，更是日本宛如神話般的傳奇模特兒。三月初時除了發表個人首本美容書「美的法則」，日前更在個人ig大曬多張她為時尚雜誌拍攝的時尚形象視覺，除了大量穿戴來自巴黎的Boucheron珠寶作品，簡單舉手投足，已經散發強大氣場。

富永愛15歲即開始天橋生涯，近180的修長身高與東方風格精緻五官，更在17歲就參與紐約時裝周，日後除登上歐美多個頂級時裝品牌秀場，甚至也曾為高級訂製服走秀，晉身「超模」等級。2013年時曾為了家庭生活暫別螢光幕前，直到2019年一月則宣告復出。而近日為時尚雜誌拍攝時，身上的Boucheron珠寶更展現了時髦輕巧的奢華風采。