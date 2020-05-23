奢華造光、隱形毛孔 「糖瓷隔離乳」防曬係數衝新高

訴求可打造宛如法國女人由內而外散發自然優雅，並引人注目光芒而設計的PAUL & JOE妝前＃小香檳「糖瓷隔離乳」，今夏則是推出了防曬系列的第五代升級版新品，共有粉紅糖衣和金橙蜂蜜二色，訴求既可高效防曬抗黑，還能為肌膚奢華造光，修飾毛孔。

PAUL & JOE妝前＃小香檳「糖瓷隔離乳」，因運用獨家香檳金秘密配方，並添加橙花精露與玻尿酸保濕精華，可營造從肌底透出光澤感的天生美肌，自2002年推出即大受歡迎，之後陸續推出添加大量植萃成分的粉色＃小香檳「糖瓷絲潤隔離乳」、含高效UV防護係數的白色＃小香檳「糖瓷防曬隔離乳」，以及添加薰衣草珠光因子，能改善肌膚暗沉蠟黃的金色＃小香檳「糖瓷校色隔離乳」。

至今，「糖瓷隔離乳」不僅是PAUL & JOE的經典明星產品，更創造了平均每6秒賣出一瓶的銷售佳績。