快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雅詩蘭黛「My Cover」打造米妮遊樂園 6月3日開幕

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
今夏雅詩蘭黛並特別為迪士尼鐵粉推出多款米妮最狂限定好禮。 圖／雅詩蘭黛提供
今夏雅詩蘭黛並特別為迪士尼鐵粉推出多款米妮最狂限定好禮。 圖／雅詩蘭黛提供

一年一度的雅詩蘭黛「My Cover」活動，今夏即將於6月3日起至9月6日在全台雅詩蘭黛櫃點巡迴服務，而為歡慶鼠年，「My Cover」活動今年首度與迪士尼合作，打造粉漾的米妮場景美妝王國，以美妝遊樂園為設計靈感，讓今夏因疫情關係無法出國的女孩們，也能透過親自朝聖一年一度的玩色慶典，玩出新高度。

今夏雅詩蘭黛並特別為迪士尼鐵粉推出米妮最狂限定好禮，凡任買明星底妝粉持久系列指定產品2件即可獲得「米妮限定玩色潮包」，炫麗跳色半透明的包身，再搭配上潮味十足的文字背帶，月月推出限定限量3款。若是消費滿額6,000元，則贈送米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包，超萌的米妮圖案，搭配復古百搭的牛仔帆布。

此外，還有只要臨櫃預約並繳交預約金500元（可抵產品），或於網路預約後臨櫃繳交預約金，活動當天即可獲贈預約禮「時尚撞色旅行包組」，化妝包內含微分子肌底原生露（7ml）+粉持久完美持妝粉底 SPF10/PA++（5ml），以及米妮限定愛漂亮造型鏡乙個。

同時，雅詩蘭黛每年備受期待的「My Cover」活動，今年另一大話題，則是重金邀請蔡依林演唱會彩妝團隊親自替入園的女性訂製3款明星妝容，分別是「極簡好氣色妝」、「清新粉萌妝」與「搶眼紅絲絨個性妝」，重塑高質感雋永米妮可愛的浪漫。也力邀藝名人御用的髮型設計團隊，為參加「My Cover」活動的每一位女性，量身打造閃耀夏日心動髮型，最後並由專業時尚大片攝影團隊，拍攝出與米妮場景合影的女神視角照，捕捉完美的瞬間。

另，雅詩蘭黛此次也將同步推出「大人下午茶」系列彩妝，首選獨家限定玫瑰奶霜眼影盤。

一年一度的雅詩蘭黛「My Cover」活動，今夏即將於6月3日起至9月6日在全台雅詩蘭黛櫃點巡迴服務，而為歡慶鼠年，「My Cover」活動今年首度與迪士尼合作，打造粉漾的米妮場景美妝王國。 圖／雅詩蘭黛提供
一年一度的雅詩蘭黛「My Cover」活動，今夏即將於6月3日起至9月6日在全台雅詩蘭黛櫃點巡迴服務，而為歡慶鼠年，「My Cover」活動今年首度與迪士尼合作，打造粉漾的米妮場景美妝王國。 圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛此次也將同步推出「大人下午茶」系列彩妝，首選獨家限定玫瑰奶霜眼影盤。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛此次也將同步推出「大人下午茶」系列彩妝，首選獨家限定玫瑰奶霜眼影盤。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛每年備受期待的「My Cover」活動，今年另一大話題，則是重金邀請蔡依林演唱會彩妝團隊親自替入園的女性訂製3款明星妝容，也力邀藝名人御用的髮型設計團隊，為參加「My Cover」活動的每一位女性，量身打造閃耀夏日心動髮型，最後並由專業時尚大片攝影團隊，拍攝出與米妮場景合影的女神視角照，捕捉完美的瞬間。 圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛每年備受期待的「My Cover」活動，今年另一大話題，則是重金邀請蔡依林演唱會彩妝團隊親自替入園的女性訂製3款明星妝容，也力邀藝名人御用的髮型設計團隊，為參加「My Cover」活動的每一位女性，量身打造閃耀夏日心動髮型，最後並由專業時尚大片攝影團隊，拍攝出與米妮場景合影的女神視角照，捕捉完美的瞬間。 圖／雅詩蘭黛提供

髮型

延伸閱讀

快來把米妮帶回家！ 雅詩蘭黛MyCover年度盛宴要來囉！

黑色米奇也太帥！Danielle Nicole限定版造型包超熱賣

她曬媽媽年輕時青澀照片 網友驚艷：氣質像南韓女明星

暴動惹～雅詩蘭黛小棕瓶買一送一今天開賣　上百人排隊、網站當機秒殺

相關新聞

超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市

喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏...

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯...

不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行

春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova L...

CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著...

金表還是老味好 江詩丹頓 愛彼 懷舊風大腕來PK

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師...

把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃...

讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。...

京成電鐵聲援台灣防疫 網友感動：想念日本了

日本私鐵「京成電鐵」今天在臉書「京成電鐵　Keisei Skyliner」發表一張照片（ https://www.fac...

男孩系韓星張基龍、李宰旭戲出同門 又都選BALLY穿搭

曾經在「請輸入檢索詞www」中同台的韓星張基龍、李宰旭，近期分別在各自演出的劇中選搭了BALLY包款，此外，新一代男星宋...

跨境網購日貨排行榜！海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌上榜

防疫期間無法出國，帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣跨境訂單於疫情爆發後年成長1.2倍，根據Yahoo奇摩拍賣最新...

天氣熱用「降溫噴霧」小心臉會爛！醫生提醒避開2成分

台灣的夏天，高溫又潮濕，走在路上沒多久，臉上汗如雨下，妝也花了，許多人就愛使用各種「降溫產品」，譬如降溫噴霧、保濕噴霧等...

亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身 自帶超強氣場

透過配戴珠寶或華服，奢侈品總能為人們帶來自信與魅力。17歲就登上紐約時裝周，日本首席超模富永愛（Ai Tominaga）...

熱門新聞

監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。