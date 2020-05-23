雅詩蘭黛「My Cover」打造米妮遊樂園 6月3日開幕

一年一度的雅詩蘭黛「My Cover」活動，今夏即將於6月3日起至9月6日在全台雅詩蘭黛櫃點巡迴服務，而為歡慶鼠年，「My Cover」活動今年首度與迪士尼合作，打造粉漾的米妮場景美妝王國，以美妝遊樂園為設計靈感，讓今夏因疫情關係無法出國的女孩們，也能透過親自朝聖一年一度的玩色慶典，玩出新高度。

今夏雅詩蘭黛並特別為迪士尼鐵粉推出米妮最狂限定好禮，凡任買明星底妝粉持久系列指定產品2件即可獲得「米妮限定玩色潮包」，炫麗跳色半透明的包身，再搭配上潮味十足的文字背帶，月月推出限定限量3款。若是消費滿額6,000元，則贈送米妮限定愛逛街萬用牛仔帆布包，超萌的米妮圖案，搭配復古百搭的牛仔帆布。

此外，還有只要臨櫃預約並繳交預約金500元（可抵產品），或於網路預約後臨櫃繳交預約金，活動當天即可獲贈預約禮「時尚撞色旅行包組」，化妝包內含微分子肌底原生露（7ml）+粉持久完美持妝粉底 SPF10/PA++（5ml），以及米妮限定愛漂亮造型鏡乙個。

同時，雅詩蘭黛每年備受期待的「My Cover」活動，今年另一大話題，則是重金邀請蔡依林演唱會彩妝團隊親自替入園的女性訂製3款明星妝容，分別是「極簡好氣色妝」、「清新粉萌妝」與「搶眼紅絲絨個性妝」，重塑高質感雋永米妮可愛的浪漫。也力邀藝名人御用的髮型設計團隊，為參加「My Cover」活動的每一位女性，量身打造閃耀夏日心動髮型，最後並由專業時尚大片攝影團隊，拍攝出與米妮場景合影的女神視角照，捕捉完美的瞬間。