莫莉再接新代言！希臘藥妝APIVITA高山噴霧賣千瓶缺貨

天氣炎熱，讓肌膚需要更需要保濕，給人健康陽光印象的KOL莫莉，最近又接下新代言，被希臘藥妝品牌APIVITA欽點為台灣代言人，APIVITA推出的高山茶保濕噴霧，創下單月賣出千瓶的紀錄，特別適合夏天使用，還能舒緩戴口罩的肌膚不適感。

莫莉給人健康美的印象，還有對生活的熱情，讓APIVITA認為，非常符合希臘品牌的樂活感，成為第一位代言的亞洲臉孔。

APIVITA來自希臘，旗下最著名就是孕育出香草植物「希臘高山茶」，具有鎮定與補水的防禦能力，也成為商品原料的來源。明星商品希臘高山茶保濕噴霧，內含蘆薈成分、高山茶，能夠提供完整保濕與保護肌膚，一瓶能舒緩、修護等，在日常保養前、曬後、補妝前都能使用，甚至還能噴在頭髮上，帶來保濕。