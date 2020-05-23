餐+酒也能外送到家！Jim Beam ╳ foodpanda聯手開局

最「威」的餐酒聯名來了。金賓聯手foodpanda推出可「量身打造」的餐搭酒，即日起至6月12日推出「金賓餐搭酒 開局周周抽」活動，foodpanda╳ JIMBEAM開局美食專區餐廳」訂餐優惠同步開跑。

宅生活正夯，餐酒搭配能讓居家享受更加乘。以金賓波本威士忌加入蘇打水、檸檬角做成的「金賓HIGH」，具有金賓波本威士忌獨有的焦糖香草香氣，強勁的碳酸氣泡與檸檬香氣能輕鬆洗去口中油膩，口感清涼、爽快，搭配餐點飲用更能提升餐點鮮味。

「金賓餐搭酒 開局週週抽」活動自即日起至6月12日舉辦，每周抽出20名幸運得獎者，將可同時獲得包含「金賓 x 頑童 聯名minibar」與「金賓四人份餐搭酒」組合。只要至JimBeam粉絲團，於活動貼文完成指定動作，即有機會獲得上述全部好禮。

此外，金賓也與 foodpanda聯手推出「JIMBEAM開局美食專區餐廳」，精選中式熱炒、美式餐點、日式料理等各式美味加入陣容。消費者只要在專區訂餐，即可享30元送餐優惠活動。業者表示，建議晚餐或宵夜時段使用，可有更多店家選擇。

活動獎項說明

◈金賓 x 頑童 聯名minibar

金賓波本威士忌 200ml （乙瓶）、迷你版 HIGHBALL 杯 100ml（乙個）、調酒神器-開局酒譜（乙個）

◈ 金賓四人份餐搭酒

精選開局餐（乙份）、金賓白波本威士忌 700ml （乙瓶）、金賓HIGHBALL杯 360ml （四個）