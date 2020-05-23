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百富首席調酒師典藏系列最終章 全球限量50組245萬

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
百富首席調酒師典藏全系列25瓶珍稀原酒正式宣布絕版，顛覆酒品收藏新指標。圖／格蘭父子提供
百富首席調酒師典藏全系列25瓶珍稀原酒正式宣布絕版，顛覆酒品收藏新指標。圖／格蘭父子提供

威士忌史上最具指標性的典藏系列之一的「百富首席調酒師典藏系列」，致獻百富首席調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE）超過半世紀製酒工藝的靈魂之作，自2016年第一章推出後，年年備受全球威士忌迷矚目，每章限定50組，每推出即迅速售罄，被譽為「最具收藏意義的限量威士忌系列」。今年終於迎來全系列完結的第5章，搜齊全系列5章共25瓶珍稀原酒，再度掀起全球威迷熱議。

「百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒」源於致獻首席調酒大師─大衛史都華長達57年的製酒傳奇之旅，他於1962年開始在百富酒廠工作，當年只有17歲，至今，他的實驗追求影響了整個威士忌產業。此系列珍稀原酒，由大衛史都華憑藉著畢生製酒工藝與知識，所挑選出最具代表性的25桶優質原酒，每一桶都象徵他超越半世紀的威士忌生涯中意義不凡的故事篇章，為他的職涯留下了殿堂級代表作。

除了原酒本身，全系列五章的收藏木框皆是由百富御用蘇格蘭工匠Sam Chinnery純手工打造，手工製作的藝術富有生命力與靈魂；最終章特以歐洲橡木手工精製而成，經過燻制後製成精美而豐富的深色木材，每組都在框架上刻有單獨的編號，代表全球限量的50組。

此系列也是百富有史以來售價最高的威士忌套組，首章問世至今便引起各國威士忌迷高度關注，更在台灣掀起威士忌收藏熱潮，隨著今年第5章的推出，全系列正式宣布絕版，未來市場總價值上看千萬台幣，更有望突破威士忌收藏拍賣價新高紀錄。

百富首席調酒師典藏系列珍稀原酒繼前四章主題：「酒廠風格」、「橡木桶的影響」、「酒窖管理的秘密」、「期待中的驚喜」後，迎來了威士忌收藏家最引頸期盼的最終章「調酒大師的特權」，收錄5支獨特年份的單一麥芽威士忌，讚揚大衛史都華發掘酒桶的偉大天賦及超越半世紀的經驗，標誌著調酒大師最具意義的威士忌生涯；最後一章的5瓶原酒挑選，也是彰顯他無拘無束表徵的最佳實驗創作。

這5瓶原酒酒齡介於16至56年之間，包含百富發行的酒款中酒齡最高的年份─芬芳而甜美的1962年威士忌，取於歐洲橡木Oloroso雪莉桶以紀念他17歲來到酒廠工作的第一年，同時是大衛史都華半個世紀在威士忌產業的起點；帶有蜂蜜和橙皮的麥芽香氣的1974年珍稀酒款，是祝賀他被任命為首席調酒師的一年。

此外，35年酒齡威士忌帶有淡淡的香草和奶油糖香，則是紀錄他開始進行威士忌各種實驗的開始，這也是他威士忌之旅中的關鍵年份之一；2001年歐洲橡木Fino雪莉桶威士忌，散發著美好果香和橡木般的辛香氣息，代表著他在職業生涯中被賦予的自由，以及在這樣自由條件下所製作的珍稀原酒；最後則是16年酒齡的美國橡木桶威士忌，兼具煙燻、甜味和辣味，象徵著他重新引入百富長達50年未啟用的泥煤製酒法至酒廠的重要時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現任百富首席調酒大師─大衛史都華，也是蘇格蘭威士忌產業中從業最久的調酒大師。圖／格蘭父子提供
現任百富首席調酒大師─大衛史都華，也是蘇格蘭威士忌產業中從業最久的調酒大師。圖／格蘭父子提供
百富首席調酒師典藏系列第五章「調酒大師的特權」在台上市，全球限量50組，整組售價245萬。圖／格蘭父子提供
百富首席調酒師典藏系列第五章「調酒大師的特權」在台上市，全球限量50組，整組售價245萬。圖／格蘭父子提供

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