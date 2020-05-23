快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「東雅小廚」開新店！西式減醣餐飲 健康美味無負擔

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
點餐方式很特別，從醬料、主食與主餐都可自由配。圖／Too Simple減醣廚房提供
點餐方式很特別，從醬料、主食與主餐都可自由配。圖／Too Simple減醣廚房提供

知名老餐廳「東雅小廚」開新店了！創辦人喻碧芳與美國返台的兒子Derek打造全新模式餐館，名為「Too Simple減醣廚房」。在後疫情的此刻開新店， 喻碧芳說，這是長久以來的夢想，要讓大家知道低溫烹調、減醣飲食，才是健康的王道。

「東雅小廚」是許多美食家的口袋餐廳，吸引不少國際媒體報導，也是許多日、韓觀光客必要造訪的名店。創辦「東雅小廚」18年，先後出版數本專書，但喻碧芳說，「真正的夢想仍未完成」，於是她成立「Too Simple減醣廚房」，簡單的點餐吧檯、推薦各地優選的食材櫃，吧檯後方幾張桌椅隨興擺設，有居家的味道，也像是隨時可來一場說明會或變身料理教室。

菜單也很簡單，在美國教數學的Derek設計了一套新概念的點餐模式，從醬料、主食、主菜共A、B、C三大類選項，可變化出45種組合；菜色也與東雅小廚大不相同，這裡是減醣版的義大利麵、燉飯等，像是主食之一的花鼓米加上蒟蒻米的減醣版，成本至少高出3倍，但口感更香Q，有糖尿病友點來吃個精光，「以為是白米飯，大嘆好久沒吃得這麼滿足」。

以三種自製手工醬料為例，「紅醬」是以南義大利維蘇威火山附近生產的特有番茄製作，具義式傳統風味；口感自然鮮甜的「南瓜醬」，特別加了健康的薑黃提味；而「綠咖哩醬」則融入了香茅、南薑、檸檬葉、紅蔥頭、大蒜、青辣椒、綠檸檬皮、辣椒葉、椰漿等食材，研磨、搗碎後加椰子油翻炒而成，濃郁的泰式滋味，帶點微辣開胃，非常適合夏日。

減醣但又不失風味，是這家餐廳的主旨之一。喻碧芳說，「減醣」不是不吃澱粉，而是盡量少吃精緻（製）澱粉，其實最簡單的方法是從「戒糖」開始，攝取過多糖分，會導致糖跟蛋白質、脂質、核甘酸結合，形成糖化終產物（AGEs），這些物質將殘留在體內，加速老化，同時也會導致心血管疾病、腎臟病、阿茲海默症等老化疾病的產生。

減醣下午茶也可以快樂吃喝。手沖黑咖啡、自製果醬與手工優格，還有無麵粉生巧克力蛋糕；像是採用坦尚尼亞75%生巧克力豆、牧場直送鮮雞蛋、無鹽奶油，再以赤藻醣醇取代精製砂糖，無麵粉、無麩質、無添加，降低糖質攝取的蛋糕，嘗來綿密，一樣甜蜜。

地址：台北市大安區濟南路三段9號1樓

電話：02-8773-9906

營業時間：周二至六11:30～19:00

減醣飲食，也十分可口美味。圖／Too Simple減醣廚房提供
減醣飲食，也十分可口美味。圖／Too Simple減醣廚房提供
飽足又健康的餐飲。圖／Too Simple減醣廚房提供
飽足又健康的餐飲。圖／Too Simple減醣廚房提供
取材健康食材，同樣美味飽足。記者羅建怡／攝影
取材健康食材，同樣美味飽足。記者羅建怡／攝影
各地的好食材，店內也買得到。圖／Too Simple減醣廚房提供
各地的好食材，店內也買得到。圖／Too Simple減醣廚房提供
自製果醬搭配優格，健康與美味兼得。圖／Too Simple減醣廚房提供
自製果醬搭配優格，健康與美味兼得。圖／Too Simple減醣廚房提供
減醣午茶的首選推薦「巧克力蛋糕」。圖／Too Simple減醣廚房提供
減醣午茶的首選推薦「巧克力蛋糕」。圖／Too Simple減醣廚房提供

義大利 老化 巧克力

延伸閱讀

Rain傲秀六塊肌！3個月瘦10公斤居然靠下午狂吃不忌口

新店…大台北主戰場 房價蠢蠢欲動

新店家樂福商圈都更 搶搶滾

新店最高住宅都更案 合環都更案打造42層摩天地標建築

相關新聞

超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市

喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏...

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯...

不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行

春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova L...

CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著...

金表還是老味好 江詩丹頓 愛彼 懷舊風大腕來PK

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師...

把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃...

讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。...

京成電鐵聲援台灣防疫 網友感動：想念日本了

日本私鐵「京成電鐵」今天在臉書「京成電鐵　Keisei Skyliner」發表一張照片（ https://www.fac...

男孩系韓星張基龍、李宰旭戲出同門 又都選BALLY穿搭

曾經在「請輸入檢索詞www」中同台的韓星張基龍、李宰旭，近期分別在各自演出的劇中選搭了BALLY包款，此外，新一代男星宋...

跨境網購日貨排行榜！海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌上榜

防疫期間無法出國，帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣跨境訂單於疫情爆發後年成長1.2倍，根據Yahoo奇摩拍賣最新...

天氣熱用「降溫噴霧」小心臉會爛！醫生提醒避開2成分

台灣的夏天，高溫又潮濕，走在路上沒多久，臉上汗如雨下，妝也花了，許多人就愛使用各種「降溫產品」，譬如降溫噴霧、保濕噴霧等...

亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身 自帶超強氣場

透過配戴珠寶或華服，奢侈品總能為人們帶來自信與魅力。17歲就登上紐約時裝周，日本首席超模富永愛（Ai Tominaga）...

熱門新聞

監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。