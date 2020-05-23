「東雅小廚」開新店！西式減醣餐飲 健康美味無負擔

知名老餐廳「東雅小廚」開新店了！創辦人喻碧芳與美國返台的兒子Derek打造全新模式餐館，名為「Too Simple減醣廚房」。在後疫情的此刻開新店， 喻碧芳說，這是長久以來的夢想，要讓大家知道低溫烹調、減醣飲食，才是健康的王道。

「東雅小廚」是許多美食家的口袋餐廳，吸引不少國際媒體報導，也是許多日、韓觀光客必要造訪的名店。創辦「東雅小廚」18年，先後出版數本專書，但喻碧芳說，「真正的夢想仍未完成」，於是她成立「Too Simple減醣廚房」，簡單的點餐吧檯、推薦各地優選的食材櫃，吧檯後方幾張桌椅隨興擺設，有居家的味道，也像是隨時可來一場說明會或變身料理教室。

菜單也很簡單，在美國教數學的Derek設計了一套新概念的點餐模式，從醬料、主食、主菜共A、B、C三大類選項，可變化出45種組合；菜色也與東雅小廚大不相同，這裡是減醣版的義大利麵、燉飯等，像是主食之一的花鼓米加上蒟蒻米的減醣版，成本至少高出3倍，但口感更香Q，有糖尿病友點來吃個精光，「以為是白米飯，大嘆好久沒吃得這麼滿足」。

以三種自製手工醬料為例，「紅醬」是以南義大利維蘇威火山附近生產的特有番茄製作，具義式傳統風味；口感自然鮮甜的「南瓜醬」，特別加了健康的薑黃提味；而「綠咖哩醬」則融入了香茅、南薑、檸檬葉、紅蔥頭、大蒜、青辣椒、綠檸檬皮、辣椒葉、椰漿等食材，研磨、搗碎後加椰子油翻炒而成，濃郁的泰式滋味，帶點微辣開胃，非常適合夏日。

減醣但又不失風味，是這家餐廳的主旨之一。喻碧芳說，「減醣」不是不吃澱粉，而是盡量少吃精緻（製）澱粉，其實最簡單的方法是從「戒糖」開始，攝取過多糖分，會導致糖跟蛋白質、脂質、核甘酸結合，形成糖化終產物（AGEs），這些物質將殘留在體內，加速老化，同時也會導致心血管疾病、腎臟病、阿茲海默症等老化疾病的產生。

減醣下午茶也可以快樂吃喝。手沖黑咖啡、自製果醬與手工優格，還有無麵粉生巧克力蛋糕；像是採用坦尚尼亞75%生巧克力豆、牧場直送鮮雞蛋、無鹽奶油，再以赤藻醣醇取代精製砂糖，無麵粉、無麩質、無添加，降低糖質攝取的蛋糕，嘗來綿密，一樣甜蜜。

地址：台北市大安區濟南路三段9號1樓

電話：02-8773-9906