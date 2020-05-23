今年「端午粽」重養生 個頭變大、食材更健康

後疫情時期迎來端午佳節，今年的粽子更重「養生」話題；個頭也不再像往年走小巧路線，飽滿可當正餐的粽型轉而當道。此外，現正進入各家拚比「粽」藝的時刻，提前預訂優惠更多，業者表示，今年也有不少消費者提前吃粽，不只過節，而是當作日常正餐，因此也比往年更早開賣。

今年各家大打養生牌，菇菌、紅藜、紅麴與地瓜、蓮子等健康食材成重點，今年原產於北美洲的「野米」也成主流，其未煮時是帶有木頭與茶葉香氣的黑色，煮熟後散發果仁味與酒香成深咖啡色，因為富含纖維素與人體所需的營養，再加上熱量低且不易種植，被稱為「穀物中的魚子醬」。

食補潮流盛行，台北喜來登宴會廳以天然食材推出「羊肚珍菌猴菇養生粽」，主廚選用羊肚菌及猴頭菇以麻油慢煮入味後，搭配有「穀物中的魚子醬」之稱的野米，再搭襯枸杞與淡黃薑泥，溫熱養生。米其林餐盤推薦餐廳「辰園」也推「紅酒無花果柚香粽」，將整顆無花果以紅酒燉煮後，與洛神花、糖煮蓮子、烏豆沙一同裹藏，手工拌入柚子醬的糯米散逸淡淡清香，揉合著酸甜果香、酒香與花香尾韻，層次豐富。

台北寒舍艾美酒店也有一款甜味的「燕窩紅藜椰黃粽」，燕窩養顏美容，再加入富含膳食纖維的紅藜麥，食補養生。

台北老爺也反映時事，運用紅麴及南瓜等天然食材，大打健康養生牌，像是「紅麴臘味酵母豬粽」，略顯微紅粽飯拌入主廚自製紅麴醬，健康養生；另一款「人蔘花雕雞粽」，內餡使用人蔘、雞肉及多款養生藥材；還有「三杯杏鮑菇粽」、「南瓜黑芝麻粽」等素食者的健康選項。

台北君悅酒店則推奢華版的養生粽，像是以松茸與松露為主並搭配多款蕈菇的「松茸松露蕈菇素粽」；以及富含膠原蛋白，滋補養顏的「薑黃和牛牛筋扁豆粽」等。

凱撒飯店連鎖今年直接主打養生特色粽，像是以紅藜、蓮子、鳳眼果等養生食材組成的「養生紅藜麥粽」，富含一般粽子少有的膳食纖維，而苦茶油香味和菇類搭在一起更別有一番清新滋味；超高人氣的「極品黑松露粽」，流露微奢華感；「鮮肉鹹蛋黃粽」則以爽口圓糯米包入整顆新鮮鴨蛋黃與獨門醬料醃漬鮮嫩豬五花。