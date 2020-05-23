快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今年「端午粽」重養生 個頭變大、食材更健康

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北老爺的養生粽「紅麴臘味酵母豬粽」。圖／台北老爺提供
台北老爺的養生粽「紅麴臘味酵母豬粽」。圖／台北老爺提供

後疫情時期迎來端午佳節，今年的粽子更重「養生」話題；個頭也不再像往年走小巧路線，飽滿可當正餐的粽型轉而當道。此外，現正進入各家拚比「粽」藝的時刻，提前預訂優惠更多，業者表示，今年也有不少消費者提前吃粽，不只過節，而是當作日常正餐，因此也比往年更早開賣。

今年各家大打養生牌，菇菌、紅藜、紅麴與地瓜、蓮子等健康食材成重點，今年原產於北美洲的「野米」也成主流，其未煮時是帶有木頭與茶葉香氣的黑色，煮熟後散發果仁味與酒香成深咖啡色，因為富含纖維素與人體所需的營養，再加上熱量低且不易種植，被稱為「穀物中的魚子醬」。

食補潮流盛行，台北喜來登宴會廳以天然食材推出「羊肚珍菌猴菇養生粽」，主廚選用羊肚菌及猴頭菇以麻油慢煮入味後，搭配有「穀物中的魚子醬」之稱的野米，再搭襯枸杞與淡黃薑泥，溫熱養生。米其林餐盤推薦餐廳「辰園」也推「紅酒無花果柚香粽」，將整顆無花果以紅酒燉煮後，與洛神花、糖煮蓮子、烏豆沙一同裹藏，手工拌入柚子醬的糯米散逸淡淡清香，揉合著酸甜果香、酒香與花香尾韻，層次豐富。

台北寒舍艾美酒店也有一款甜味的「燕窩紅藜椰黃粽」，燕窩養顏美容，再加入富含膳食纖維的紅藜麥，食補養生。

台北老爺也反映時事，運用紅麴及南瓜等天然食材，大打健康養生牌，像是「紅麴臘味酵母豬粽」，略顯微紅粽飯拌入主廚自製紅麴醬，健康養生；另一款「人蔘花雕雞粽」，內餡使用人蔘、雞肉及多款養生藥材；還有「三杯杏鮑菇粽」、「南瓜黑芝麻粽」等素食者的健康選項。

台北君悅酒店則推奢華版的養生粽，像是以松茸與松露為主並搭配多款蕈菇的「松茸松露蕈菇素粽」；以及富含膠原蛋白，滋補養顏的「薑黃和牛牛筋扁豆粽」等。

凱撒飯店連鎖今年直接主打養生特色粽，像是以紅藜、蓮子、鳳眼果等養生食材組成的「養生紅藜麥粽」，富含一般粽子少有的膳食纖維，而苦茶油香味和菇類搭在一起更別有一番清新滋味；超高人氣的「極品黑松露粽」，流露微奢華感；「鮮肉鹹蛋黃粽」則以爽口圓糯米包入整顆新鮮鴨蛋黃與獨門醬料醃漬鮮嫩豬五花。

高雄國賓飯店被稱為「南部粽子王」的「瑤柱八寶粽」，去年狂賣1.5萬顆，也有健康版的「紅蓮地瓜粽」。

凱撒飯店連鎖今年直接主打養生特色粽。圖／凱撒飯店連鎖提供
凱撒飯店連鎖今年直接主打養生特色粽。圖／凱撒飯店連鎖提供
高雄國賓熱銷的瑤柱八寶粽。圖／高雄國賓提供
高雄國賓熱銷的瑤柱八寶粽。圖／高雄國賓提供
台北喜來登以多款養生食材入粽。圖／台北喜來登提供
台北喜來登以多款養生食材入粽。圖／台北喜來登提供
台北君悅酒店的薑黃和牛牛筋扁豆粽(左)、蔓越莓椰米奶皇粽(右)。圖／台北君悅酒店提供
台北君悅酒店的薑黃和牛牛筋扁豆粽(左)、蔓越莓椰米奶皇粽(右)。圖／台北君悅酒店提供

粽子 紅酒 酒店

延伸閱讀

最討厭粽子包什麼料？ 這2種配料讓網友直呼「不能接受」

嘉義市為何出現粽子街？ 精忠國小學童研究出特殊現象

【重磅快評】陳時中搬道具大家作文 端出蓮子拚解封？

我國連11天零確診！指揮中心端出蓮子 象徵「連止」

相關新聞

超模娜塔莉亞示範洋娃娃眼妝 嬌蘭MAD EYE眼彩6月上市

喜歡拍照的人應該都知道，上相的妝容最重視的就是眼妝了！法國嬌蘭最近推出MAD EYE眼彩系列，從眉彩、眼影、眼線到睫毛膏...

雙拼飯送湯、港式便當買3送1！「D弐拾弐」優惠限15天

為滿足愛吃港味的消費者，港式飲茶餐廳「D弐拾弐」自5月29日起，推出限時15天的「買餐送湯」優惠活動，凡消費「22雙拼飯...

不能出國沒關係 用春夏時裝來場驚喜的異國情調旅行

春夏時裝演出了一場彷彿異國情調的旅行，滿足人們無法出國的懸念，例如印尼刺繡品牌Biyan的仲夏夜夢境、Chopova L...

CELINE包款新色吹起溫柔風 馬思純穿吊帶裙帥拎水桶包

日前CELINE上市包款新色，以淡定的粉彩系列帶來輕盈空氣感，大陸女星宋祖兒、李沁都以溫柔新色穿搭，馬思純身穿吊帶裙拎著...

金表還是老味好 江詩丹頓 愛彼 懷舊風大腕來PK

懷舊，不是全盤仿古，時間是輪盤，雖然人們常未能從歷史得到教訓，但從美學的角度，時間是一份取之不盡的瑰寶，總能令當代設計師...

把游泳池穿身上 maje藍色波紋、MK檸檬印花超沁涼

什麼樣的圖像會讓人想到夏天？maje搬出了游泳池的波光瀲豔，MICHAEL KORS Collection系列則是以鮮黃...

讓誓言進行到底 伯爵空靈美鑽 讓戀人只能say yes

六月是盟誓與訂情的旺季，各家珠寶品牌紛紛帶來珍奇寶石與特殊設計，期望透過珠寶的特殊光澤魅力，為戀人們的情定終身再添助益。...

京成電鐵聲援台灣防疫 網友感動：想念日本了

日本私鐵「京成電鐵」今天在臉書「京成電鐵　Keisei Skyliner」發表一張照片（ https://www.fac...

男孩系韓星張基龍、李宰旭戲出同門 又都選BALLY穿搭

曾經在「請輸入檢索詞www」中同台的韓星張基龍、李宰旭，近期分別在各自演出的劇中選搭了BALLY包款，此外，新一代男星宋...

跨境網購日貨排行榜！海賊王、七龍珠、寶可夢卡牌上榜

防疫期間無法出國，帶動跨境電商買氣湧現，Yahoo奇摩拍賣跨境訂單於疫情爆發後年成長1.2倍，根據Yahoo奇摩拍賣最新...

天氣熱用「降溫噴霧」小心臉會爛！醫生提醒避開2成分

台灣的夏天，高溫又潮濕，走在路上沒多久，臉上汗如雨下，妝也花了，許多人就愛使用各種「降溫產品」，譬如降溫噴霧、保濕噴霧等...

亞洲最強超模富永愛 Boucheron 上身 自帶超強氣場

透過配戴珠寶或華服，奢侈品總能為人們帶來自信與魅力。17歲就登上紐約時裝周，日本首席超模富永愛（Ai Tominaga）...

熱門新聞

監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。