防水24小時那麼厲害？ MUF、植村秀新眼線手感再升級

這陣子因新冠肺炎而掀起的「口罩妝」熱潮,最注重持妝度和亮麗眼妝,旗下定妝噴霧一直備受歡迎的MAKE UP FOR EVER,源自專為「水上芭蕾舞者」設計的防水彩妝AQUA系列在今年夏天也隆重推出「24H防水眼線膠筆」,再次強調超強「定力」的妝容效果,最能應付炎熱潮濕氣候。

MAKE UP FOR EVER(簡稱MUF)針對AQUA系列進行改版升級,全新打造、全球首賣的「AQUA 24H 防水系列」,主打10色「24H 防水眼線膠筆」及14色「24H防水眼影筆」,都主推高效防水抗暈的特性之外,質地滑順不結塊的延展性強,方便上妝。更添加全新一代凝膠配方,強化色彩飽和度,獨家配方也讓蕊芯不用擔心會縮乾硬化。另外眼線膠筆也搭配全新外包裝,把鉛筆外型換成旋轉式設計,但與眼影筆尾都在筆尾附上削筆器,讓不同眼型及妝容所需要的筆芯粗細需求都可以隨時獲得滿足。除了霧光黑之外,也推薦孔雀藍、海軍藍等。5月28日官網開始搶先預購,6月1日全球首賣。