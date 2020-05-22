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防水24小時那麼厲害？ MUF、植村秀新眼線手感再升級

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
MAKE UP FOR EVER針對AQUA系列進行改版升級，全新打造、全球首賣的「AQUA 24H 防水妝系列。圖／AQUA
MAKE UP FOR EVER針對AQUA系列進行改版升級，全新打造、全球首賣的「AQUA 24H 防水妝系列。圖／AQUA

這陣子因新冠肺炎而掀起的「口罩妝」熱潮，最注重持妝度和亮麗眼妝，旗下定妝噴霧一直備受歡迎的MAKE UP FOR EVER，源自專為「水上芭蕾舞者」設計的防水彩妝AQUA系列在今年夏天也隆重推出「24H防水眼線膠筆」，再次強調超強「定力」的妝容效果，最能應付炎熱潮濕氣候。

MAKE UP FOR EVER（簡稱MUF）針對AQUA系列進行改版升級，全新打造、全球首賣的「AQUA 24H 防水系列」，主打10色「24H 防水眼線膠筆」及14色「24H防水眼影筆」，都主推高效防水抗暈的特性之外，質地滑順不結塊的延展性強，方便上妝。更添加全新一代凝膠配方，強化色彩飽和度，獨家配方也讓蕊芯不用擔心會縮乾硬化。另外眼線膠筆也搭配全新外包裝，把鉛筆外型換成旋轉式設計，但與眼影筆尾都在筆尾附上削筆器，讓不同眼型及妝容所需要的筆芯粗細需求都可以隨時獲得滿足。除了霧光黑之外，也推薦孔雀藍、海軍藍等。5月28日官網開始搶先預購，6月1日全球首賣。

而植村秀也同樣讓熱銷的經典3秒魔法眼線膠筆全面再進化，推出專為亞洲臉孔打造的新一代電眼神筆「3D極細防水眼線膠筆」，擁有超激細1.5MM的筆蕊，注入珍貴日本山茶花精油，可以應付難纏的小單眼皮、狹長內雙眼型。接觸肌膚後的秒速快乾效果搭配獨家防水科技，更能抗暈染、增添持妝度。首發推出墨黑、深棕、灰棕、紫灰等６種適合亞洲膚色的色選，全新時尚霧面包裝與可伸縮調節式管身，讓手感也升級、精準使用不浪費。

3D極細防水眼線膠筆(深棕)，900元。圖／植村秀提供
3D極細防水眼線膠筆(深棕)，900元。圖／植村秀提供
MAKE UP FOR EVER針對AQUA推出全球首賣的「AQUA 24H 防水系列」，其中包含14色「24H防水眼影筆」。圖／MAKE UP FOR EVER提供
MAKE UP FOR EVER針對AQUA推出全球首賣的「AQUA 24H 防水系列」，其中包含14色「24H防水眼影筆」。圖／MAKE UP FOR EVER提供
SHU UEMURA植村秀 3D極細防水眼線(深棕)，900元。圖／植村秀提供
SHU UEMURA植村秀 3D極細防水眼線(深棕)，900元。圖／植村秀提供
AQUA 24H防水眼影筆#16紅銅金， 900元。圖／AQUA
AQUA 24H防水眼影筆#16紅銅金， 900元。圖／AQUA
MAKE UP FOR EVER針對AQUA推出全球首賣的「AQUA 24H 防水系列」，其中包含14色「24H防水眼線筆」。圖／MAKE UP FOR EVER提供
MAKE UP FOR EVER針對AQUA推出全球首賣的「AQUA 24H 防水系列」，其中包含14色「24H防水眼線筆」。圖／MAKE UP FOR EVER提供
植村秀讓熱銷的經典3秒魔法眼線膠筆全面再進化，推出專為亞洲臉孔打造的新一代電眼神筆「3D極細防水眼線膠筆」。圖／植村秀提供
植村秀讓熱銷的經典3秒魔法眼線膠筆全面再進化，推出專為亞洲臉孔打造的新一代電眼神筆「3D極細防水眼線膠筆」。圖／植村秀提供
MAKE UP FOR EVER針對AQUA系列進行改版升級，全新打造、全球首賣的「AQUA 24H 防水系列。圖／AQUA
MAKE UP FOR EVER針對AQUA系列進行改版升級，全新打造、全球首賣的「AQUA 24H 防水系列。圖／AQUA
AQUA 24H防水眼線膠筆#08海軍藍。圖／AQUA
AQUA 24H防水眼線膠筆#08海軍藍。圖／AQUA
AQUA 24H防水眼影筆#08經典裸， 900元。圖／AQUA
AQUA 24H防水眼影筆#08經典裸， 900元。圖／AQUA

眼影 新冠肺炎

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