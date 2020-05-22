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台中海賊迷必衝 「百變喬巴超人快閃店」超Q打卡點亮相
「百變喬巴超人期間限定店」5/22起至7/5在台中草悟廣場登場，4米高的喬巴巨型扭蛋機、2.5米高喬巴拍照牆、1：1喬巴超人公仔等話題打卡裝置曝光。
海賊迷必拍的包括日本獨家授權打造四面2.5米高拍照牆，還有3座1：1喬巴超人公仔，以及巨型4米高「百變喬巴超人宇宙扭蛋機」，20公分大扭蛋扭出巨型百變喬巴玩偶、行動電源等超過10種以上的超值周邊，都是粉絲拍照重點。
「百變喬巴超人期間限定店」有超過百種喬巴超人周邊商品，以及日本官方授權9款喬巴超人變身造型限定品，從造型單品棒球帽、限定版短T、實用帆布包等都有，還有百變喬巴超人限定款手機立體浮雕包膜。
現場還有航海王Q版小公仔，單盒不挑款快閃店現場限定優惠價150元（原價250元），整組10盒不重複角色優惠價1,500元（原價2,500元）。以及全台首發款死亡外科醫生「羅」造型安全帽、航海王奢華版金箔撲克牌、航海王迷你保溫瓶；航海王地圖系列吸水杯墊把9位重要夥伴魯夫、喬巴、騙人布、娜美、香吉士、索隆、羅賓、佛朗基、布魯克一次收集。
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