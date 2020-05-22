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夢時代300坪「巨型珍奶專賣店」 可拍可玩珍奶控必衝

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
夢時代5/22至6/7推出「你今天珍奶了嗎?」特展。圖／夢時代提供
夢時代5/22至6/7推出「你今天珍奶了嗎?」特展。圖／夢時代提供

珍珠奶茶可說是最能代表台灣的國民美食之一，深受台灣人與國外觀光客喜愛。高雄夢時代今日起至6/7在8樓時代會館特別打造巨型珍奶專賣店，300坪的空間，集結各式珍奶手搖飲品、美食、療癒小物、奶茶系美妝及珍珠造型飾品等，還有珍奶球池、超大珍奶杯及珍奶勸世標語區，準備讓珍奶控玩得過癮。

夢時代推出「你今天珍奶了嗎?」特展，網羅「黑糖奶奶三犬本舖」夢想杯杯、「仙草凍三兄弟」招牌雙響炮、「招妹飲食店」宜蘭鴨卷珍珠拌麵、「丹醇研選」手炒黑糖珍珠鮮乳、「東洲」黑蛋奶、「翰林茶館」黑珍珠鮮奶茶、「老宋咖啡」伯爵珍珠奶茶布丁、「咖桃屋」珍珠雪崩蛋糕及台南國華街排隊名店「王子神谷」珍珠泡芙等百種美食。

活動期間，平日穿著圓點服飾至指定攤位消費，享限定優惠。5/23、5/24及5/30、5/31下午3點至6點，邀請插畫家「0.5mm」及「Q’Lash Madam」指甲彩繪師到場，民眾當日消費累計滿888元，即可免費體驗「似顏繪」繪製或QQ Girl指甲油奶茶系指甲彩繪。另外，持夢時代會員卡及展區單日消費滿200元發票，可兌換「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」，數量有限，送完為止。

珍奶隧道。圖／夢時代提供
珍奶隧道。圖／夢時代提供
老宋咖啡-伯爵珍珠奶茶布丁。圖／夢時代提供
老宋咖啡-伯爵珍珠奶茶布丁。圖／夢時代提供
夢時代「你今天珍奶了嗎」特展集結各式珍珠飲品、美食。圖／夢時代提供
夢時代「你今天珍奶了嗎」特展集結各式珍珠飲品、美食。圖／夢時代提供
用餐區也特別佈置，讓民眾拍照打卡。圖／夢時代提供
用餐區也特別佈置，讓民眾拍照打卡。圖／夢時代提供
各種珍奶拍照打卡佈置，讓民眾拍下趣味合影。圖／夢時代提供
各種珍奶拍照打卡佈置，讓民眾拍下趣味合影。圖／夢時代提供
珍奶球池。圖／夢時代提供
珍奶球池。圖／夢時代提供
咖桃屋-珍珠雪崩蛋糕。圖／夢時代提供
咖桃屋-珍珠雪崩蛋糕。圖／夢時代提供
王子神谷-珍珠泡芙。圖／夢時代提供
王子神谷-珍珠泡芙。圖／夢時代提供

珍奶 珍珠奶茶

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