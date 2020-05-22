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貴婦愛牌UCHINO家居服變得更時尚 當外出服也沒問題

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
UCHINO新一季棉花糖三重紗家居服推出Urban Resort Line度假系列。圖／UCHINO提供
UCHINO新一季棉花糖三重紗家居服推出Urban Resort Line度假系列。圖／UCHINO提供

宅經濟持續看漲，尤其新冠肺炎發生後，民眾更重視居家生活品質，對居家用品的質感也更講究。日本百年居家生活品牌UCHINO，除了毛巾、浴巾受歡迎之外，棉花糖三重紗家居服系列也是一大招牌，最新推出度假系列融合流行元素，擁有家居服的舒適感甚至也可當外出服，花色選擇也變得更豐富，系列單價從3,980元至13,880元，5/25前推出85折優惠。

登台超過十年的UCHINO，主顧客黏著度高、更是不少貴婦的居家愛牌，毛巾雖一直是品牌業績主力，但近年隨著其他品項開發成長，讓毛巾業績占比變得較低、產生健康的變化，目前在台毛巾業績占比有45％，家居占比為30%、穩定成長中，其餘為生活雜貨。日比家族引進來自葡萄牙頂級衛浴品牌「Abyss」，以柔軟而綿長的線圈創造出更佳的吸水性，曾被華爾街日報評為「世界上最好的毛巾之一」，也是杜拜帆船飯店與許多五星級飯店指定選用品牌。

UCHINO新一季棉花糖三重紗家居服特別推出Urban Resort Line度假系列，除了單色百搭的日式簡約風格，注入更多大自然、繽紛色彩元素。可居家可外出的連身服款式，今年在領口處做了彷彿和服的折疊設計或採用中山服設計，讓家居服更有變化。連身洋裝透過略為寬鬆的斜袖設計讓手臂更顯纖細。整體設計更注重細節變化，讓家居服感受舒適的同時，甚至可取代一般外出服。

消費者最重視的價格，今年售價仍維持去年降價15％的水平。受新冠肺炎影響，登台十年業績年年成長的UCHINO，今年首度出現季度衰退，但隨著疫情趨緩，在4月買氣開始回籠、5月甚至成長20%。目前在台有2萬多會員的UCHINO，也計劃發展無接觸消費，App預計將在周年慶前推出上線。

UCHINO 2020春夏家居服略為寬鬆的斜袖設計讓手臂更顯纖細。圖／UCHINO提供
UCHINO 2020春夏家居服略為寬鬆的斜袖設計讓手臂更顯纖細。圖／UCHINO提供
日比家族引進來自葡萄牙頂級衛浴品牌「Abyss」，使用埃及Giza長纖棉為原料，柔軟綿長的線圈創造出更佳的吸水性。圖／日比家族提供
日比家族引進來自葡萄牙頂級衛浴品牌「Abyss」，使用埃及Giza長纖棉為原料，柔軟綿長的線圈創造出更佳的吸水性。圖／日比家族提供
UCHINO 2020春夏家居服注入更多流行元素，甚至可當外出服使用。圖／UCHINO提供
UCHINO 2020春夏家居服注入更多流行元素，甚至可當外出服使用。圖／UCHINO提供

品牌 新冠肺炎

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