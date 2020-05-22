Harry Winston孔雀珠寶腕表 古董胸針成靈感

人們為什麼著迷細小的事物，像是珍貴的珠寶或鐘表？正因為在小巧的方寸之間，透過寶石的鑲嵌、色彩的鋪排變化、機械結構的精密安排，創造了人心難以想像的精密與曼妙。海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表兩款卓時系列（Premier）珠寶腕表。從一件古董的孔雀珠寶胸針裡得到靈感，並假以馬賽克拼接藝術，在36毫米的貴金屬表面中，呈現了一幅孔雀來迎的華麗意象。

原產於印度的綠孔雀，以其華美悠長的羽翼和斑斕色彩而見長。孔雀不僅在東方宗教中帶有趨吉避凶的意涵，孔雀尾羽上的眼型花斑（ocelli），更象徵著全能的造物主，神聖而莊嚴。海瑞溫斯頓先生（Mr.Harry Winston）曾設計過一款結合蛋白石、貴金屬扭索工藝和寶石鑲嵌的孔雀珠寶胸針，並在1977年時捐予美國的史密森尼美國藝術博物館，時隔40多年後，品牌重新從孔雀曼妙的身影上得到啟發，打造出了兩款全球限量30只的華美時計。

海瑞溫斯頓委請義大利以馬賽克藝術聞名的拉溫納（Ravenna）的工匠製造表面，工匠大師先將彩色玻璃塊加熱至柔軟、可塑的狀態，同時再將合適顏色的材料延展成纖薄的長條或線，待冷卻塑形後切成小塊，最後按設計樣式鑲嵌於金質底盤。這些彩色的綠、藍、紅色系玻璃構成了表面主視覺，同時海瑞溫斯頓自家的珠寶工匠再精選了鑽石與藍寶石鑲嵌其中。