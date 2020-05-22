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Harry Winston孔雀珠寶腕表 古董胸針成靈感

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
從古董珠寶靈感而來，Harry Winston打造出兩款Premier系列孔雀主題珠寶腕表。圖 / Harry Winston提供。
從古董珠寶靈感而來，Harry Winston打造出兩款Premier系列孔雀主題珠寶腕表。圖 / Harry Winston提供。

人們為什麼著迷細小的事物，像是珍貴的珠寶或鐘表？正因為在小巧的方寸之間，透過寶石的鑲嵌、色彩的鋪排變化、機械結構的精密安排，創造了人心難以想像的精密與曼妙。海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日發表兩款卓時系列（Premier）珠寶腕表。從一件古董的孔雀珠寶胸針裡得到靈感，並假以馬賽克拼接藝術，在36毫米的貴金屬表面中，呈現了一幅孔雀來迎的華麗意象。

原產於印度的綠孔雀，以其華美悠長的羽翼和斑斕色彩而見長。孔雀不僅在東方宗教中帶有趨吉避凶的意涵，孔雀尾羽上的眼型花斑（ocelli），更象徵著全能的造物主，神聖而莊嚴。海瑞溫斯頓先生（Mr.Harry Winston）曾設計過一款結合蛋白石、貴金屬扭索工藝和寶石鑲嵌的孔雀珠寶胸針，並在1977年時捐予美國的史密森尼美國藝術博物館，時隔40多年後，品牌重新從孔雀曼妙的身影上得到啟發，打造出了兩款全球限量30只的華美時計。

海瑞溫斯頓委請義大利以馬賽克藝術聞名的拉溫納（Ravenna）的工匠製造表面，工匠大師先將彩色玻璃塊加熱至柔軟、可塑的狀態，同時再將合適顏色的材料延展成纖薄的長條或線，待冷卻塑形後切成小塊，最後按設計樣式鑲嵌於金質底盤。這些彩色的綠、藍、紅色系玻璃構成了表面主視覺，同時海瑞溫斯頓自家的珠寶工匠再精選了鑽石與藍寶石鑲嵌其中。

當整幅馬賽克藝術完成之時，目光首先聚焦在12點鐘方向，順著孔雀華麗的「鑽石」羽毛，視線宛如海浪般蜿蜒開展，最後隨眼型花斑的藍寶石，宛如一個個的驚嘆號、四散於表面之上。表殼都鑲嵌以明亮式切哥鑽石，唯白K金表殼搭配藍、綠色馬賽克玻璃拼接，而玫瑰金表殼則搭配紅、紫色系為主的馬賽克玻璃拼接，從1977年以降，Harry Winston的綠色孔雀由古董胸針到絕美時計，重新降生。

Harry Winston的Premier系列，擅長運用馬賽克拼接藝術，創作出饒富藝術氣息的絕美表面。圖 / Harry Wisnton提供。
Harry Winston的Premier系列，擅長運用馬賽克拼接藝術，創作出饒富藝術氣息的絕美表面。圖 / Harry Wisnton提供。
Harry Winston，Precious系列Peacock腕表，18K白金，自動上鍊機芯，36毫米，時間顯示，表面以手工微型馬賽克玻璃工藝打造、限量30只，175萬元；玫瑰金款為172萬元，同樣限量30只。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Precious系列Peacock腕表，18K白金，自動上鍊機芯，36毫米，時間顯示，表面以手工微型馬賽克玻璃工藝打造、限量30只，175萬元；玫瑰金款為172萬元，同樣限量30只。圖 / Harry Winston提供。
Premier系列的表面都經特殊工藝處理，展現出馬賽克藝術展現方寸之間的巧奪天工。圖 / Harry Winston提供。
Premier系列的表面都經特殊工藝處理，展現出馬賽克藝術展現方寸之間的巧奪天工。圖 / Harry Winston提供。

珠寶 義大利

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