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慶同婚滿周年！LEVI'S、adidas打造彩虹系服裝、球鞋驕傲相挺
為了迎接6月的同志驕傲月到來，同時慶祝台灣同婚法案通過一年，adidas和LEVI'S也分別推出象徵LGBTＱ+族群的彩虹色系單品來呼應，同時也支持平權社會，認同多元文化。
LEVI'S長期以來都是平權的倡導者，而且自1992年開始，就成為美國前500大企業，首家提供同性伴侶健康福利的品牌。所以在每一年的同志驕傲月到來時，都會推出相應的平權系列設計，致力於促進世界各地LGBTQ+社群運動。當然，今年也不例外，全新LEVI'S平權系列包括印有Box Logo、復古字型等不同的T恤，也備有背上繡有「Use Your Voice」字樣的湛藍與紮染兩款經典牛仔夾克。不可錯過的還有LEVI'S提供了專屬主題圖案，可以在全台的指定店家印製喜歡的英文字母，即可設計出獨特的PRIDE驕傲客製T恤。值得一提的是，平權系列產品的盈利，將100%捐贈給OutRight Action International組織，確保所有人，不論他們是誰或愛誰，都有自由、驕傲與被看見的權利。
同樣支持同志的還有adidas這次也推出了全新Pride彩虹系列，為多元性別認同來發聲。產品設計以象徵LGBTQ+族群的六色彩虹旗為靈感，打造全系列Pride彩虹跑鞋、籃球鞋與運動服飾。像是招牌的Harden Vol. 4 Pride球鞋就以白色為主調，將六色彩虹旗繪製於拼接鞋面及鞋底，創造鮮明風格。而adidas Dame 6 Pride將彩虹色以漸層方式渲染於內側鞋身與鞋底，與外側潔白色鞋面形成搶眼對比。
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