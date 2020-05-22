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4+1鏡頭、6.5吋大螢幕！三星Galaxy A21s單機價7千元有找
除了在旗艦手機市場展現王者風範，三星也持續強力搶攻中階手機市場，主打更親民的價格與卓越的硬體規格，尤其是Samsung Galaxy A系列更是大受消費者青睞，根據市調機構統計，今年第一季整體手機市場較去年同期下滑，但9,000元以下的Samsung Galaxy A系列中階入門機款銷售量及銷售額占比皆逆勢成長。繼5月初開賣Samsung Galaxy A31之後，三星宣布將再推出搭載6.5吋20：9 O極限全螢幕、4+1鏡頭、5,000mAh大電量的，Samsung Galaxy A21s，單機價7千元有找，不論是孝親或是學生、小資族都能輕鬆入手。
Samsung Galaxy A21s搭載旗艦級6.5吋O極限全螢幕搭配極窄邊框，打造20：9劇院級螢幕比例，支援杜比全景聲，無論打遊戲、追劇、瀏覽網頁皆可享有沉浸式視聽體驗，機身採用3D類玻璃材質美背設計，共有幻石白、幻石黑、2020年Pantone色幻石藍等3色，單機價6,990元，預計於6月上旬起在全台三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路上市。
為了滿足潮世代拍照即時分享生活的需求，Samsung Galaxy A21s將主鏡頭升級為4,800萬超高畫素，搭配200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素40mm微距鏡頭、800萬畫素123度超廣角鏡頭，前置鏡頭則為1,300萬畫素，並有AR貼圖、美顏錄影、美肌效果、濾鏡等功能。
此外，Samsung Galaxy A21s內建4GB RAM、64GB記憶容量，透過microSD卡最高可擴充至512GB，不僅擁有5,000mAh大電量，還支援15W閃電快充，並具備多重視窗、臉部辨識、後置指紋辨識等功能。
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