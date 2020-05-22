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根本帶貨王 Berluti dunhill長風衣 浪琴計時碼表都大賣 李敏鎬穿戴小盤點

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
李敏鎬在劇中不時穿上長版軍風外套，一展「君主」英姿。圖片 / 翻攝自Netflix。
李敏鎬在劇中不時穿上長版軍風外套，一展「君主」英姿。圖片 / 翻攝自Netflix。

隨著劇情發展來到第十集，李敏鎬在熱播韓劇「永遠的君主」中穿戴的衣物與腕表也引起高度關注，讓李敏鎬變身熱門帶貨王。像是曾在第1、3、4、5、6、7集多次出現的浪琴（Longines）巨擘系列全日曆月相計時碼表，據了解市場的詢問度與銷售也都為之大增，而在最新的第9、10集中，李敏鎬則換上浪琴的另一款V.H.P. 超高精準度大三針銀面腕表，企圖在手表愛好者心中，再創新話題。

而李敏鎬在劇中由於是「君主」一角，大量的長風衣除展現帥氣身形，第九集在飄雪的人群中身騎白馬登場時，則換上一件素雅金色鈕扣的dunhill 2019秋冬長版軍裝；無獨有偶，最新第十集中的另一幕，他則換上了Berluti 2019年的Double Breasted長版風衣，這件風衣在韓國、台灣都已經斷貨，但台灣市場目前仍有同款式的藍色款與絎縫樣式的羊皮長版外套，預約今年秋冬的修長帥氣。

由於Berluti在2019年的秋冬裝大量使用皮革為素材，打造出多樣化的外套形式；其中製作雨衣和軍裝短版外套的絎縫羊皮明星面料，就被大量使用在長版外套上，更透過壓紋細節，在素色的主視覺中創作變化，展現Berluti來自法國巴黎的風格態度。

Berluti，藍色長版雙排釦羊絨大衣，22萬1,000元。圖 / Berluti提供。
Berluti，藍色長版雙排釦羊絨大衣，22萬1,000元。圖 / Berluti提供。
李敏鎬在「永遠的君主」中也曾穿上這件dunhill 2019年秋冬款式的軍風長大衣。圖 / dunhill提供。
李敏鎬在「永遠的君主」中也曾穿上這件dunhill 2019年秋冬款式的軍風長大衣。圖 / dunhill提供。
Berluti，絎縫羊皮長版外套，21萬7,000元。圖 / Berluti提供。
Berluti，絎縫羊皮長版外套，21萬7,000元。圖 / Berluti提供。
李敏鎬一共在「永遠的君主」中配戴了三款浪琴表，而V.H.P.超高精準度大三針腕表則在最新的第九、第十集中現身。圖 / Longines提供。
李敏鎬一共在「永遠的君主」中配戴了三款浪琴表，而V.H.P.超高精準度大三針腕表則在最新的第九、第十集中現身。圖 / Longines提供。

腕表 韓國 巴黎

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