根本帶貨王 Berluti dunhill長風衣 浪琴計時碼表都大賣 李敏鎬穿戴小盤點

隨著劇情發展來到第十集，李敏鎬在熱播韓劇「永遠的君主」中穿戴的衣物與腕表也引起高度關注，讓李敏鎬變身熱門帶貨王。像是曾在第1、3、4、5、6、7集多次出現的浪琴（Longines）巨擘系列全日曆月相計時碼表，據了解市場的詢問度與銷售也都為之大增，而在最新的第9、10集中，李敏鎬則換上浪琴的另一款V.H.P. 超高精準度大三針銀面腕表，企圖在手表愛好者心中，再創新話題。

而李敏鎬在劇中由於是「君主」一角，大量的長風衣除展現帥氣身形，第九集在飄雪的人群中身騎白馬登場時，則換上一件素雅金色鈕扣的dunhill 2019秋冬長版軍裝；無獨有偶，最新第十集中的另一幕，他則換上了Berluti 2019年的Double Breasted長版風衣，這件風衣在韓國、台灣都已經斷貨，但台灣市場目前仍有同款式的藍色款與絎縫樣式的羊皮長版外套，預約今年秋冬的修長帥氣。